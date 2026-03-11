Украина обвинила IPC в дискриминации и «особой лояльности» к России

Национальный паралимпийский комитет Украины выступил с официальным заявлением, обвинив Международный паралимпийский комитет (IPC) в дискриминации украинской команды и в «особом партнёрстве» с Россией и Белоруссией. В документе, опубликованном на сайте НПК, говорится о «росте особой лояльности IPC» к комитетам РФ и РБ, а также о «беспрецедентном давлении» на украинских спортсменов.