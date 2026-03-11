Украина обвинила IPC в дискриминации и «особой лояльности» к России

Национальный паралимпийский комитет Украины выступил с официальным заявлением, обвинив Международный паралимпийский комитет (IPC) в дискриминации украинской команды и в «особом партнёрстве» с Россией и Белоруссией. В документе, опубликованном на сайте НПК, говорится о «росте особой лояльности IPC» к комитетам РФ и РБ, а также о «беспрецедентном давлении» на украинских спортсменов.
В качестве примеров давления приводятся требования убрать национальный флаг из помещения, где разместилась делегация, запрет на проведение командных собраний в холле, а также инциденты с символикой: лыжницу Александру Кононову заставили снять серьги с политическими лозунгами и украинским флагом во время церемонии награждения. У членов семьи паралимпийца Тараса Радя изъяли вещи с украинской символикой.
НПК Украины требует от руководства IPC вернуться к соблюдению собственной конституции и привести действия исполнительных органов в соответствие с её положениями.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил Паралимпийский комитет России в правах. Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них участвуют шестеро россиян.
Ранее сообщалось, что российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу в гонке с раздельным стартом на 10 км на Паралимпийских играх в Италии.
