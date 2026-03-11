Стали известны правила безопасного хранения продуктов в морозилке

Замороженные продукты не следует хранить в обычных пластиковых пакетах, вместо этого для заморозки рекомендуется использовать специальные контейнеры, об этом сообщил «Газете.Ru» ассистент кафедры фармакологии Денис Борозденко.
— Химические миграции из упаковки в продукты происходят даже при низких температурах. Это значит, что частички пластика попадают в еду, и чем дольше хранение, тем больше пластика может перейти в продукт, — отметил доктор.
Он подчеркнул, что хранить продукты в морозильной камере рекомендуется не более шести месяцев.
Ранее 360.ru отметил, что замороженные с лета ягоды и овощи можно хранить в морозильной камере холодильника около двух лет. Перед заморозкой урожай следует промыть, вытереть и немного обсушить. Для заморозки нужно использовать контейнеры.