Фестиваль «Архстояние» под Калугой проведет два открытых конкурса в 2026 году

«Фестиваль “Архстояние-2026” впервые объявляет открытый конкурс для музыкальных проектов, которые выступят на специальной сцене в березовой роще. Современному артисту все чаще приходится уделять больше времени собственному продвижению, чем созданию музыки. Этот конкурс — для тех, кто выбирает идти своей дорогой. Для тех, кому бывает трудно пробиться в шумной стриминговой среде, но чья музыка требует внимательного слушания и живого соприкосновения», — рассказали там.