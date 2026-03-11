Фестиваль «Архстояние» под Калугой проведет два открытых конкурса в 2026 году

КАЛУГА, 11 марта. /ТАСС/. Фестиваль «Архстояние» в парке «Никола-Ленивец» в Калужской области, который состоится с 23 по 26 июля, впервые проведет открытые конкурсы для музыкальных проектов, а также проектов сообществ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.
«Фестиваль “Архстояние-2026” впервые объявляет открытый конкурс для музыкальных проектов, которые выступят на специальной сцене в березовой роще. Современному артисту все чаще приходится уделять больше времени собственному продвижению, чем созданию музыки. Этот конкурс — для тех, кто выбирает идти своей дорогой. Для тех, кому бывает трудно пробиться в шумной стриминговой среде, но чья музыка требует внимательного слушания и живого соприкосновения», — рассказали там.
Отмечается, что к рассмотрению принимаются заявки от сольных артистов и коллективов, которые имеют опыт сценических выступлений, исполняют авторскую музыку и обладают пусть небольшой, но сформированной аудиторией. Музыкальные коллективы наряду с приглашенными хедлайнерами станут участниками официальной программы фестиваля.
Также «Архстояние» открыло сбор заявок на участие в программе сообществ, которая соберет на территории арт-парка различные коллективы: от официальных организаций до компаний друзей. Кроме того, приветствуются временные проекты свободного формата, фестиваль ждет сообщества, объединенные интересом к искусству, спорту, образованию, совместному отдыху, природе, саморазвитию, музыке и другим опытам. В этом году кураторы предлагают не ограничиваться активностями в лагере, участники смогут организовать шествия, процессии, совместные прогулки, перформансы и концерты на территории парка. Фестиваль предоставит каждому победителю конкурса площадку для реализации проекта, а также организационную и информационную поддержку.
В пресс-службе напомнили, что гостям фестиваля представят новый 15-метровый арт-объект под названием «Розовый сон» куратора «Архстояния» Антона Кочуркина, в лабиринте будет 12 входов и только 2 выхода. Внутри него оборудуют запутанные лестницы, различные площадки и тупики. Конструкция представляет собой лабиринт из переплетающихся лестниц и разновеликих площадок, не каждая из которых приводит на вершину.
О фестивале.
«Архстояние» — ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 20 лет существования в нем приняли участие более 150 авторов как из России, так в том числе и из Голландии, Франции. Возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца или переехали на другие территории.
Арт-парк «Никола-Ленивец» — самый большой в Европе, он находится вокруг одноименной деревни в Калужской области и создан художником Николаем Полисским. В постоянной экспозиции под открытым небом расположены в том числе арт-объекты «Бобур», «Николино ухо», «Блиндаж», «Вселенский разум».