Россиянам рассказали, как антибиотики влияют на вирусы

Прием антибиотиков возможен только после назначения врача, так как помимо бактерий, они подавляют иммунитет. А, кроме того, антибиотики не помогают победить вирусы, об этом напомнил в разговоре с «РИАМО» врач-терапевт Максим Лавров.
— Антибиотики не действуют на вирусы. Принимая их без бактериального подтверждения, вы уничтожаете свой кишечный микробиом, подрываете иммунитет и растите супербактерии, которые в будущем не возьмет ни один препарат, — заявил доктор.
Терапевт призвал обязательно вызывать врача при тревожных симптомах — это одышка, температура выше 39, сильная сонливость или головокружение.
Тем временем эксперт спрогнозировал, что пик текущей волны коронавируса придется на апрель из-за шестимесячного цикла сохранения коллективного иммунитета. RT передает, что вирус мутирует с высокой скоростью, а новый штамм характеризуется болью в горле, головной болью и поражением пазух носа.