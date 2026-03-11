Уролог Сыркин: нехватка воды и гиподинамия могут вызвать камни в почках

Неправильный образ жизни может провоцировать развитие камней в почках. Неблагоприятным фактором считается, например, недостаток физической активности, об этом заявил «Газете.Ru» врач-уролог Анатолий Сыркин.
— Избыток животного белка в питании, потребление чистой питьевой воды менее 1,5 литра в течение дня, гиподинамия — все эти факторы могут повышать риск образования кристаллов солей в моче, которые со временем превращаются в камни, — сообщил доктор.
По его словам, камни в почках могут долго оставаться незамеченными, однако потом боль возникает внезапно и распространяется из области поясницы в нижнюю часть живота. Нередко сопровождается тошнотой и даже рвотой.
360.ru рассказал, что животные белки и жиры, содержащиеся, в частности, в красном мясе, могут провоцировать появление камней в почках. Кроме того, в целом полезные шпинат и зелень вызывают рост содержания в крови оксалатов, солей и эфиров щавелевой кислоты, которая увеличивает камнеобразование.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что традиционная медицина объясняла образование почечных камней нарушением обмена веществ и недостатком воды. Однако свежее исследование уточнило, что в основе этого процесса может лежать скрытая бактериальная инфекция.