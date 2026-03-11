Ричмонд
Сафонов вошёл в стартовый состав «ПСЖ» на матч против «Челси»

Футболист Матвей Сафонов вошёл в стартовый состав футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» на первый матч ⅛ финала ЛЧ против английского ФК «Челси».

Источник: Аргументы и факты

Российский футболист Матвей Сафонов вошёл в стартовый состав футбольного клуба из Франции «Пари Сен-Жермен» на первый матч ⅛ финала ЛЧ против английского ФК «Челси».

Игра проводится во французской столице, она началась в 23:00 мск. Ответный матч состоится 17 марта в Британии.

Российский вратарь Матвей Сафонов выходит в стартовом составе ПСЖ в десятом матче. Всего в этом сезоне он провёл 13 игр.

Напомним, 27-летний российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен», признан лучшим игроком команды в декабре по версии издания Le Parisien.

Ранее сообщалось, что глава Минспорта Российской Федерации и президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярёв назвал Сафонова настоящим наследником советского вратаря Льва Яшина.