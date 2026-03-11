Frontiers: кровоточивость десен повышает риск диабета и болезни Альцгеймера

Исследователи из Глобального университета Хандонга пришли к выводу, что кровоточивость десен и другие признаки пародонтита могут указывать на повышенную вероятность развития различных серьезных заболеваний. По данным работы, опубликованной в журнале Frontiers in Immunology, проблемы с деснами могут быть связаны не только с состоянием полости рта, но и с нарушениями в других системах организма, включая сердечно-сосудистую и нервную.
Пародонтит возникает вследствие накопления бактериального налета на зубах и сопровождается длительным воспалением тканей, удерживающих зубы. Это довольно распространенное заболевание: по оценкам специалистов, оно встречается примерно у трети или даже половины взрослого населения.
Проведенный анализ научных исследований показал, что воспалительные процессы в деснах могут выходить за пределы ротовой полости, поскольку бактерии и продукты их жизнедеятельности способны попадать в кровоток и вызывать воспалительные реакции в различных органах.
Согласно собранным данным, наличие пародонтита может быть связано с более высоким риском сердечно-сосудистых патологий, хронических заболеваний почек, диабета, болезней дыхательной системы, ревматоидного артрита и нейродегенеративных нарушений, включая болезнь Альцгеймера. В ряде работ также упоминается возможная связь воспаления десен с инсультом, инфарктом и преждевременными родами.
При этом ученые отмечают, что причинно-следственная связь подтверждена не во всех случаях, однако состояние десен может служить важным маркером общего здоровья, поэтому регулярный уход за полостью рта и своевременное лечение остаются важными мерами профилактики.
Ранее заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Сеченовского университета, профессор Ирина Макеева рассказала, что плохая гигиена полости рта грозит не только потерей зубов, но и серьёзными системными заболеваниями.