Frontiers: кровоточивость десен повышает риск диабета и болезни Альцгеймера

Исследователи из Глобального университета Хандонга пришли к выводу, что кровоточивость десен и другие признаки пародонтита могут указывать на повышенную вероятность развития различных серьезных заболеваний. По данным работы, опубликованной в журнале Frontiers in Immunology, проблемы с деснами могут быть связаны не только с состоянием полости рта, но и с нарушениями в других системах организма, включая сердечно-сосудистую и нервную.