В болгарской федерации рады возвращению российских гимнасток на Кубок мира

«Я ожидаю очень сильной конкуренции, мы рады, что после столь долгого перерыва примут участие спортсменки из России, — отметила Раева. — Я ожидаю сильного выступления от наших девушек. Мы не можем сказать, что россиянки — наши конкурентки, потому что они давно не участвовали в соревнованиях. Все спортсменки, которые до сих пор входили в пятерку лучших как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях, — наши конкурентки».