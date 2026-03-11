Ричмонд
В болгарской федерации рады возвращению российских гимнасток на Кубок мира

Впервые за долгое время россиянки выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии.

СОФИЯ, 11 марта. /ТАСС/. Президент Болгарской федерации художественной гимнастики (БФХГ) Илиана Раева рада, что российские спортсменки вернутся на международные соревнования на этапе Кубка мира в Софии. Комментарий Раевой приводит агентство Focus.

Турнир пройдет с 28 по 30 марта.

«Я ожидаю очень сильной конкуренции, мы рады, что после столь долгого перерыва примут участие спортсменки из России, — отметила Раева. — Я ожидаю сильного выступления от наших девушек. Мы не можем сказать, что россиянки — наши конкурентки, потому что они давно не участвовали в соревнованиях. Все спортсменки, которые до сих пор входили в пятерку лучших как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях, — наши конкурентки».

Ранее ТАСС сообщал, что на соревнования в личном многоборье заявлены имеющие нейтральный статус Мария Борисова и Ева Кононова. Планируется, что российские гимнастки выступят и в групповых упражнениях. Также на этап в столице Болгарии заявлены Сабина Байбурина, Алиса Черняева, Амина Идрисова, Нонна Нянина, Алина Русанова и Екатерина Тимошенко (все — групповые упражнения).

По решению Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) российские и белорусские спортсменки могут выступать на турнирах под эгидой организации только в нейтральном статусе.