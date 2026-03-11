В Кабардино-Балкарии врачи выходили малышку весом всего 495 граммов

Ранее в Подмосковье врачи спасли недоношенного ребёнка, который появился на свет с весом 1750 граммов. На протяжении почти 40 дней мальчик находился в отделении реанимации новорождённых под постоянным наблюдением специалистов. На сегодняшний день ребёнок весит 2300 граммов, полностью адаптирован к внешней среде и развивается согласно возрасту. Недавно вместе с мамой его выписали домой.