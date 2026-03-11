Врач объяснила пользу красного мяса

— В мясе много хорошо усваивающегося гемового железа, которое защищает от железодефицитной анемии, особенно у женщин. Также, риск возникновения дефицита цинка при отказе от красного мяса может возрасти, а этот элемент необходим для формирования и поддержания иммунитета, здоровья кожи, функции репродуктивной системы и роста, — пояснила эксперт.