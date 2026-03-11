Врач объяснила пользу красного мяса

Красное мясо должно присутствовать в рационе в умеренном количестве, так как продукт способен насытить организм железом, дефицит которого приводит к анемии. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru заявила кандидат медицинских наук Ольга Тарасова.
— В мясе много хорошо усваивающегося гемового железа, которое защищает от железодефицитной анемии, особенно у женщин. Также, риск возникновения дефицита цинка при отказе от красного мяса может возрасти, а этот элемент необходим для формирования и поддержания иммунитета, здоровья кожи, функции репродуктивной системы и роста, — пояснила эксперт.
По словам доктора, здоровым взрослым людям до 50 лет следует употреблять по 150−200 граммов красного мяса один-два раза в неделю, а после 50 лет — есть продукты не чаще раза в месяц.
Кстати, именно весной многие чувствуют усталость и повышенную утомляемость, рассказал RT. Состояние может быть связано со снижением уровня витаминов и железа. Но самостоятельный приём витаминных комплексов без показаний и контроля врача не рекомендуется, поскольку избыток витаминов может быть вреден.