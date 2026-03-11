От Китая до Алтая: где безопасно отдохнуть российским туристам летом-2026

KP.RU рассказал, что более безопасными направлениями на данный момент являются Таиланд, Вьетнам, Мальдивы и Турция. Рейсы в эти страны выполняются вовремя, без задержек, а путешествовать лучше без пересадок, чтобы минимизировать риски. В Турции в марте еще прохладно, поэтому комфортнее отдыхать в мае.