От Китая до Алтая: где безопасно отдохнуть российским туристам летом-2026

Сезон отпусков не за горами, а значит россиянам уже пора выбирать направления для отдыха. Где можно сейчас безопасно отдохнуть за рубежом, сообщила NEWS.ru специалист в сфере туризма Люсинэ Кодякова.
— Стоит присмотреться к трем ключевым направлениям, где соотношение «цена — качество — безопасность» наиболее выгодно. Это Китай, Вьетнам. Прямые рейсы и низкий чек позволяют провести две недели в пятизвездочном отеле, — считает специалист.
Среди российских направлений эксперт отметила Дагестан, где прибрежные отели предлагают альтернативу привычному югу. Также в тренде экспедиции на Алтай — по уровню психологической перезагрузки и экономии на перелетах — это лидеры спроса, добавила собеседница издания.
KP.RU рассказал, что более безопасными направлениями на данный момент являются Таиланд, Вьетнам, Мальдивы и Турция. Рейсы в эти страны выполняются вовремя, без задержек, а путешествовать лучше без пересадок, чтобы минимизировать риски. В Турции в марте еще прохладно, поэтому комфортнее отдыхать в мае.