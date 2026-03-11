Небензя: США своими действиями против Ирана подставили страны Персидского залива

«Нельзя не отметить, что Вашингтон своими агрессивными действиями по сути попросту подставил государства залива», — сказал дипломат на заседании СБ ООН.
Небензя подчеркнул, что Америка активно использует свои базы в Персидском заливе не для обороны, а для наступательных операций.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана еще не завершена. Он отметил, что Америка нанесла исламскому государству такие потери, которые не испытывала ни одна другая страна.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали удары по объектам в Иране. В ответ Тегеран атакует израильские территории и американские военные объекты на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты планируют уничтожить иранские ракетные склады, заводы, командные пункты и бункеры высшего руководства.