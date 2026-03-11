В Кении задержали гражданина Китая по подозрению в контрабанде муравьев

В международном аэропорту имени Джомо Кениаты в Кении задержали гражданина Китая по подозрению в контрабанде муравьиных маток, пишет Citizen Digital.
По данным издания, мужчину подозревают в попытке вывоза около двух тысяч муравьев в Китай. Одна часть насекомых находилась в пробирках, а другая — в рулонах бумаги.
При этом, как отмечает портал Tuko, подозреваемого задержали после 5-дневной операции следователей, которые связали его с международной группировкой контрабандистов.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Тель-Авива задержали мужчину с багажом из около 200 змей, черепах, лягушек и крабов.