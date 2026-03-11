Отец Илона Маска посетит Москву в середине апреля

Отец самого богатого бизнесмена в мире Эррол Маск вновь посетит Москву. Он прибудет в Россию для участия в криптофоруме. Мероприятие состоится в середине апреля. Об участии в событии Эррола Маска сказано на официальном сайте мероприятия.
На данный момент Эррол Маск заявлен как один из ведущих спикеров. Всего на мероприятии выступят порядка 200 ораторов.
Стоит отметить, что бизнесмен неоднократно бывал в России. Так, Эррол Маск назвал Москву самой красивой столицей в мире. Он считает, что в России есть «множество вещей», которыми стоит гордиться.
Кроме того, ранее, он восхитился ролью Советского Союза в истории, заявив, что СССР «вырвал гигантскую страну из когтей дьявола».
Также Маск-старший признался, что часто в разговоре рекомендует своим сыновьям посетить Россию.