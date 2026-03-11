Сочные пирожки, которые «пшикают» при укусе: кулинары поделились рецептом посикунчиков

Посикунчики любят не за форму, а за эффект: при первом укусе из них брызгает сок — отсюда и название. Они бывают крошечными — на один укус — и размером с обычный пирожок — главное, чтобы внутри было сочно. Проверенным рецептом с «Клопс» поделились кулинары.