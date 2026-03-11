Сочные пирожки, которые «пшикают» при укусе: кулинары поделились рецептом посикунчиков

Посикунчики любят не за форму, а за эффект: при первом укусе из них брызгает сок — отсюда и название. Они бывают крошечными — на один укус — и размером с обычный пирожок — главное, чтобы внутри было сочно. Проверенным рецептом с «Клопс» поделились кулинары.
Ингредиенты.
Для теста:
300 граммов муки, небольшое куриное яйцо, половина чайной ложки соли, столовая ложка сметаны, около грамма соды, столовая ложка растительного масла, 100 миллилитров воды.
Для начинки:
200 граммов фарша из жирной свинины и говядины, головка репчатого лука, зубчик чеснока, 100 граммов топлёного молока, соль, перец (по вкусу).
Для уксусно-горчичного соуса:
две чайные ложки уксуса, половина чайной ложки горчицы, около грамма молотого чёрного перца.
Приготовление.
Соединить в миске сметану, соду, воду и растительное масло. Тщательно перемешать до однородности, затем добавить яйцо и соль. Снова перемешать, всыпать муку и вымесить мягкое тесто. Накрыть плёнкой и убрать в холодильник на 30 минут.
Фарш переложить в миску и влить молоко. Размять массу, чтобы она стала более податливой. Добавить мелко нарезанные лук и чеснок, посолить и приправить. Вымесить до состояния слегка жидковатой начинки — так сок внутри получится правильным.
Для соуса соединить уксус, горчицу и чёрный перец. Хорошо размешать до однородности, чтобы не осталось комочков. Дать постоять несколько минут.
Охлаждённое тесто раскатать на столе, присыпанном мукой. Вырезать кружочки стаканом или любой подходящей формой, в центр каждого выложить небольшую порцию фарша. Плотно защипать края косичкой или любым надёжным способом, чтобы сок не вытекал.
Хорошо разогреть сковороду с растительным маслом. Обжаривать пирожки на среднем огне до румяной корочки, затем перевернуть и довести до готовности с другой. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Подавать посикунчики горячими, сразу с соусом. Надкусывать аккуратно и чуть сбоку, чтобы не обжечься соком.
