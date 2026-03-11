Названы БАДы, которые реально работают

Далеко не все биологически активные добавки реально принесут пользу здоровью и улучшат самочувствие. О БАДах, чья эффективность доказана, сообщил в разговоре с NEWS.ru тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.
— БАДы — это не лекарства, а добавки к питанию, часть из них полезна, а часть — это чистый маркетинг. Среди БАДов с реальной доказательной базой — витамин D, он влияет на иммунитет, настроение, состояние костей. И креатин — один из наиболее изученных спортивных БАДов, он улучшает силовые показатели и мощность, — сообщил эксперт.
Тренер также назвал Омега-3, который способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы, и магний — микроэлемент эффективен при высоком уровне стресса и нарушениях сна.
Как предупредил KP.RU, при дефиците витамина D у человека нарушается фосфорно-кальциевый обмен. При этом уровень кальция падает, и растет выработка паратгормона. На фоне усиленной работы паращитовидных желез в них могут появиться аденомы, доброкачественные опухоли. Это в свою очередь ведет к еще большему скачку уровня паратгормона.