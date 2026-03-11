Кадыров раскритиковал нападение на Иран во время Рамадана: агрессоры попытались «вбить клин» в исламский мир

Военные США и Израиля начали наносить удары по Ирану во время священного месяца Рамадан. Агрессоры пытались расколоть исламский мир. Так высказался глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что США и Израиль планировали «вбить клин» в исламский мир. Глава Чечни назвал ожидаемыми ответные атаки Тегерана по американским военным объектам.
«Странам Персидского залива сейчас как никогда необходимо координировать свои действия. В начале года ко мне обратились с предложением о большой встрече послы Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и ряда других государств», — поделился Рамзан Кадыров.
Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что действия США против Ирана поставили государства Персидского залива в сложное положение. Он считает, что Вашингтон «подставил» ряд стран. Василий Небензя добавил, что Америка активно использует свои базы в Персидском заливе для наступательных операций.