Кадыров раскритиковал нападение на Иран во время Рамадана: агрессоры попытались «вбить клин» в исламский мир

Кадыров считает, что США и Израиль попытались расколоть исламский мир.

Источник: Комсомольская правда

Военные США и Израиля начали наносить удары по Ирану во время священного месяца Рамадан. Агрессоры пытались расколоть исламский мир. Так высказался глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что США и Израиль планировали «вбить клин» в исламский мир. Глава Чечни назвал ожидаемыми ответные атаки Тегерана по американским военным объектам.

«Странам Персидского залива сейчас как никогда необходимо координировать свои действия. В начале года ко мне обратились с предложением о большой встрече послы Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и ряда других государств», — поделился Рамзан Кадыров.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что действия США против Ирана поставили государства Персидского залива в сложное положение. Он считает, что Вашингтон «подставил» ряд стран. Василий Небензя добавил, что Америка активно использует свои базы в Персидском заливе для наступательных операций.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше