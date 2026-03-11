В Северной Осетии три участника СВО получили гранты на развитие бизнеса

«Трое участников специальной военной операции в Северной Осетии получили гранты на развитие бизнеса по программе “Агромотиватор”. Господдержка предусмотрена для проектов в сфере сельского хозяйства. Участники СВО получают гранты на разведение крупного рогатого скота для производства мяса и молока — до 7 миллионов рублей, а на ведение агробизнеса по другим направлениям — до 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.