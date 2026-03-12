Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Василия Теплого 12 марта на Капельник

Собрали, что можно и нельзя делать 12 марта, когда отмечают день Василия Теплого.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 12 марта вспоминает святого Василия Декаполита. В народе празднуют день Василия Теплого. Но есть еще одно название — Капельник. Все дело в том, что с названной даты все сильнее грело солнце и активнее таял снег.

Что нельзя делать 12 марта.

Не рекомендуется в указанную дату начинать новые дела. Не стоит звать гостей. Считалось, что чужие люди в доме могут разрушить семейное счастье.

Что можно делать 12 марта.

По традиции, проявляли щедрость в отношении тех, кому нужна была помощь. Кроме того, в названный день жены были ласковыми со своими мужьями, чтобы дальнейшая жизнь была счастливой.

Согласно приметам, снег 12 марта говорит о прохладном лете с дождями. В том случае, если к 12 марта прилетели грачи и жаворонки, то морозов уже не ждали.

Тем временем в Минске российский певец Стас Пьеха сделал признание о разводе и сказал, что редко видит сына: «Дружеские отношения для нас- это лучший вариант, чем супружеские».

Ранее косметик-эстетист сказала белорусам, стоит ли использовать патчи в самолете.

Кроме того, ученые перечислили даты магнитных бурь в марте 2026 года — что ждать белорусам.