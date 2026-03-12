Что можно и нельзя делать в день Василия Теплого 12 марта на Капельник

Православная церковь 12 марта вспоминает святого Василия Декаполита. В народе празднуют день Василия Теплого. Но есть еще одно название — Капельник. Все дело в том, что с названной даты все сильнее грело солнце и активнее таял снег.
Что нельзя делать 12 марта.
Не рекомендуется в указанную дату начинать новые дела. Не стоит звать гостей. Считалось, что чужие люди в доме могут разрушить семейное счастье.
Что можно делать 12 марта.
По традиции, проявляли щедрость в отношении тех, кому нужна была помощь. Кроме того, в названный день жены были ласковыми со своими мужьями, чтобы дальнейшая жизнь была счастливой.
Согласно приметам, снег 12 марта говорит о прохладном лете с дождями. В том случае, если к 12 марта прилетели грачи и жаворонки, то морозов уже не ждали.
