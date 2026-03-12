Кто такие фарисеи и мытари

Состояние фарисея возникает тогда, когда мы начинаем оценивать себя по шкале достижений. Мы сравниваем себя с теми, кто хуже нас, и успокаиваемся. Мы постимся, ходим в церковь, помогаем бедным, и нам кажется, что этого достаточно. Мы забываем, что перед Богом все заслуги выглядят иначе. Фарисейство — это ловушка, в которую попадают люди, искренне стремящиеся к добру. Они начинают видеть добро только в себе, а зло — только в других.