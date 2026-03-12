Кто такие фарисеи и мытари

В христианской традиции есть два образа, которые стали нарицательными. Фарисей и мытарь. Мы часто слышим эти слова, но не всегда до конца понимаем, кто скрывается за этими библейскими терминами. Для одних это просто герои древней притчи, для других — символы добра и зла. Но реальность, как всегда, сложнее и интереснее.
Чтобы понять суть этих персонажей, нужно перенестись в Иерусалим первых десятилетий нашей эры. Город кипит жизнью, спорами и надеждами. Иудея находится под властью Рима, но внутри еврейского общества кипят свои страсти. Религиозная жизнь разделена на течения, и самыми влиятельными из них были как раз фарисеи, а самыми презираемыми — мытари. Почему же так получилось?
Фарисеи: Стражи традиции.
Фарисеи не были священниками в прямом смысле слова. Это было религиозно-общественное движение, объединявшее людей, которые стремились соблюдать Закон Моисея с максимальной тщательностью. Их название происходит от древнееврейского слова «перушим», что означает «отделившиеся». Они отделяли себя от всего нечистого, от всего, что могло осквернить или отдалить от Бога.
Для простого народа фарисеи были авторитетами. Они знали Писание, умели его толковать и старались жить по заповедям. В отличие от священников-саддукеев, которые принадлежали к храмовой аристократии, фарисеи были ближе к народу. Они учили в синагогах, объясняли, как применять древние законы в повседневной жизни.
Фарисеи верили в воскресение мертвых, в существование ангелов и духов, в грядущий приход Мессии. Они создали систему устного предания, которая дополняла писаный Закон. По сути, это были самые набожные и ревностные люди своего времени. Они постились два раза в неделю, аккуратно платили десятину со всего, даже с мелких трав с огорода, и старались не пропускать молитв.
Казалось бы, идеальные верующие. Но в Евангелии именно фарисеи чаще всего становятся оппонентами Христа. Почему? Потому что их благочестие часто превращалось в формальность. Внешнее соблюдение правил затмевало внутреннее содержание. Они судили людей по мелочам, забывая о главном — о милосердии, любви и справедливости.
Мытари: Предатели у ворот.
Если фарисеи были элитой общества, то мытари находились на самом дне социальной лестницы. Мытарями называли сборщиков налогов. Иудея была провинцией Рима, и налоги собирались в пользу оккупантов. Самое страшное для еврейского сознания заключалось в том, что мытари были своими. Они работали на римлян, обирая собственный народ.
Система сбора налогов в те времена была далека от идеала. Человек покупал право собирать подати в определенном регионе, а затем собирал столько, сколько мог, часто превышая официальные ставки. Разница шла в его карман. Поэтому мытари ассоциировались с жадностью, продажностью и предательством.
Их презирали все. С ними нельзя было сидеть за одним столом, нельзя было молиться вместе с ними в храме. Их приравнивали к грешникам, блудницам и язычникам. Считалось, что у мытаря нет чести, что его слово ничего не стоит, а его деньги грязны. В глазах общества это были потерянные люди, добровольно отлучившие себя от Бога и народа.
Но была у мытарей одна особенность. Они каждый день сталкивались с грехом. С чужим и со своим. Им было трудно оправдывать себя, потому что их презирали все вокруг. В отличие от фарисея, который находил подтверждение своей праведности в похвалах людей, мытарь каждый день видел зеркало своей совести. И это зеркало не льстило.
Великая притча.
Евангелие от Луки донесло до нас удивительную притчу, которую рассказал Иисус Христос. Два человека вошли в храм помолиться. Один был фарисей, другой — мытарь.
Фарисей встал впереди и начал молиться примерно так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Он не просил у Бога ничего. Он просто отчитывался о своих заслугах. Он не видел своих грехов, потому что все его внимание было приковано к чужим недостаткам.
Мытарь стоял в притворе, не смея поднять глаз к небу. Он бил себя в грудь и шептал всего несколько слов: «Боже! будь милостив ко мне, грешнику!». Он не перечислял своих добрых дел, потому что знал их цену. Он не сравнивал себя с фарисеем, потому что понимал: судит его не сосед по молитве, а Бог.
Итог притчи поразил слушателей. Иисус сказал, что мытарь ушел в дом свой более оправданным, чем фарисей. Не потому, что мытарь был хорошим, а фарисей плохим. А потому, что первый осознавал свою нужду в Боге, а второй был сам себе богом. Гордость фарисея закрыла небо, а смирение мытаря открыло его.
Вечный конфликт самооценки.
Почему эта притча, сказанная две тысячи лет назад, остается актуальной сегодня? Потому что фарисеи и мытари живут внутри каждого из нас. Это не исторические персонажи, а два состояния души.
Состояние фарисея возникает тогда, когда мы начинаем оценивать себя по шкале достижений. Мы сравниваем себя с теми, кто хуже нас, и успокаиваемся. Мы постимся, ходим в церковь, помогаем бедным, и нам кажется, что этого достаточно. Мы забываем, что перед Богом все заслуги выглядят иначе. Фарисейство — это ловушка, в которую попадают люди, искренне стремящиеся к добру. Они начинают видеть добро только в себе, а зло — только в других.
Состояние мытаря — это состояние честности перед самим собой. Это понимание, что без помощи свыше я ничего не могу. Мытарь не хвалится своей греховностью, он просто ее признает. Он не говорит: «Я лучше всех». Он говорит: «Я хуже всех, но Ты, Господи, можешь меня изменить». Это не поза, не самоуничижение. Это реализм.
И фарисей, и мытарь — грешники. Разница лишь в том, что один это видит, а другой нет. Один просит помощи, другой считает, что помощь ему не нужна.
Урок для сегодняшнего дня.
В современном мире образ фарисея приобретает новые черты. Это может быть человек, который ставит лайки на благотворительных постах, но проходит мимо реально нуждающегося. Это может быть активист, борющийся за чистоту рядов, но не замечающий собственной нечистоты. Фарисейство — это подмена сути формой. Когда важнее, как ты выглядишь, а не кто ты есть на самом деле.
Мытарь же учит нас другому. Он показывает, что дорога к переменам начинается с признания: я не идеален. У меня есть проблемы. Мне нужна помощь. Это универсальный принцип, работающий не только в религии, но и в психологии, в отношениях, в бизнесе. Человек, который не видит своих ошибок, обречен их повторять.
Церковь не случайно начинает подготовку к Великому посту с недели о мытаре и фарисее. Это камертон, настраивающий душу на нужный лад. Пост — это время работы над собой. А работа невозможна без честного взгляда на себя.
Фарисей и мытарь — это два пути. Один ведет к самоуспокоению и духовной смерти, другой — к покаянию и жизни. Выбор, как всегда, за нами. Мы можем всю жизнь доказывать, что мы лучше других, или однажды просто сказать: «Боже, будь милостив ко мне». И этого окажется достаточно.
