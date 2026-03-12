Что можно и нельзя делать в Прокопьев день 12 марта 2026

12 марта 2026 года православные христиане вспоминают преподобного Прокопия Декаполита. В народном календаре этот день получил необычные названия — Прокоп Перезимний или Прокоп Дорогорушитель. Рассказываем, как провести этот день, чтобы привлечь удачу и не навлечь беду.
Что можно делать 12 марта.
Этот день считался непростым, но, соблюдая традиции, можно было заручиться поддержкой высших сил.
Сходить в баню. Наши предки верили, что зима, уходя, пытается напустить на людей болезни. Лучший способ укрепить здоровье и смыть с себя негатив — хорошенько попариться. Принимать гостей и помогать нуждающимся. В Прокопьев день двери дома должны быть открыты для родных, друзей и даже незнакомцев. Считалось, что оказанная помощь и гостеприимство вернутся сторицей. Отказать кому-либо в этот день — значит закрыть удачу на целый год. Собрать сосновые почки. В народе верили, что в этот день хвойные деревья обретают особую силу. Чай из сосновых почек заваривали для укрепления иммунитета всей семьи. Заняться подготовкой к весне. Мужчины проверяли телеги и колеса, готовясь к переходу на летний транспорт. Хозяйки пекли маленькие постные пирожки- «прокопки», символизирующие солнце, и угощали ими домочадцев и нищих. Дети собирали ветки для костра, дым от которого, по поверьям, очищал двор от остатков зимней нечисти. Совершать добрые дела. Любое доброе дело, сделанное в этот день, обязательно вернется к вам.
Что нельзя делать 12 марта (Строгие запреты).
Список запретов в этот день довольно велик. Нарушение некоторых из них, по мнению предков, могло привести к серьезным проблемам.
Отправляться в дальнюю дорогу. Это главный запрет дня. Дороги размыты и непредсказуемы. Считалось, что путник обязательно столкнется с неприятностями или застрянет в пути. Если поездка неизбежна, старались вести себя тихо: не шуметь, не петь и не ругаться, чтобы не привлечь нечистую силу. Махать вслед уходящему человеку. По поверью, этот жест может «закрыть» дорогу человеку, и он либо не вернется, либо его пути будут полны несчастий. Ругаться, сквернословить и громко кричать. Шум и брань отпугивают удачу и деньги. Кроме того, ссора в этот день может перерасти в затяжной конфликт, который разрушит семейное благополучие. Принимать гостей после захода солнца и смотреть в окно ночью. В темное время суток через открытые окна и двери в дом могла проникнуть нечистая сила. После визитов рекомендовалось мести пол у порога, чтобы «вымести» чужую негативную энергию. Окна на ночь обязательно закрывали плотными шторами. Начинать новые дела и делать крупные покупки. День Прокопа считался непредсказуемым, поэтому новые начинания рисковали обернуться провалом. Просить деньги в долг. Существовало поверье, что после этого три года придется прожить в нужде. Выносить мусор после полудня. Вместе с отходами можно было случайно вынести из дома удачу и благополучие. Весь мусор старались убрать до обеда. Замужним женщинам хвастаться мужем. Рассказывая подругам о своем счастье, можно было легко сглазить семейную жизнь.
Народные приметы на 12 марта.
Наши предки внимательно следили за природой в этот день, чтобы предсказать погоду на ближайшее время и урожай.
Капель с крыш сулит теплое лето, но также предупреждает о размытых дорогах. Южный ветер и дождь — к жаркому лету. Если верба распускается сначала на макушке — можно начинать ранний сев, урожай будет хорошим. Появившиеся подснежники — сигнал готовиться к пахоте. Тепло и солнечно 12 марта — жди похолодания. Воробьи собираются стайками и чистят перья — к скорому потеплению. Если заяц перебежал дорогу охотнику — охота будет неудачной. Снегопад в этот день — трава взойдет поздно.
Сны.
Снам на 12 марта придавали особое значение. Считалось, что сновидения в ночь с 11 на 12 марта сбудутся ровно через неделю, поэтому их старались запомнить и никому не рассказывать. А вот сон, увиденный в ночь на 13 марта, мог предупреждать о грядущих потерях и неприятностях.
Кто такой Прокопий Декаполит.
В истории христианства есть имена, которые звучат как вызов времени. Преподобный Прокопий Декаполит — одно из них. Это человек, чья жизнь пришлась на одну из самых драматичных эпох Византийской империи — эпоху иконоборчества. Когда государственная машина и церковная иерархия под давлением императора объявили войну священным изображениям, нашёлся тот, кто не сломался. Прокопий не был полководцем и не носил епископского сана. Он был простым монахом из глухой провинции, но его духовная стойкость оказалась крепче стен темницы и острее мечей палачей.
Сегодня мы вспоминаем его жизнь, чтобы понять: вера измеряется не громкими словами, а готовностью идти до конца. И началась эта история более тринадцати веков назад.
Монах из Десятиградия.
Чтобы понять масштаб личности Прокопия, нужно перенестись в начало VIII века. Будущий исповедник родился в области, которая называлась Декаполис, что в переводе с греческого означает «Десятиградие». Эта земля находилась к востоку от Галилейского озера, на стыке культур и цивилизаций. Здесь проповедовал ещё Иисус Христос, и к VIII веку здесь сформировалась крепкая христианская традиция.
С юных лет Прокопий чувствовал влечение к духовной жизни. Мирская суета с её соблазнами не привлекала его. Он покинул отчий дом и принял постриг в одном из монастырей Декаполиса. Монашество в те времена было не просто уходом от мира, но и школой духовной брани. Дни Прокопия проходили в непрестанной молитве, посте и изучении Священного Писания. Строгость жизни, смирение и чистота помыслов быстро выделили его среди братии. Он стал примером для подражания, человеком, к которому приходили за советом и утешением.
Но Прокопий никогда не искал славы. Он жаждал безмолвия и возможности служить Богу в тишине монастырской кельи. Однако история распорядилась иначе. Вскоре над христианским миром сгустились тучи, и Прокопию предстояло выйти из тени на свет публичного исповедничества.
Чума иконоборчества.
В те годы Византией правил император Лев III Исавр, выходец из восточных провинций империи. В 726 году он издал первый эдикт против почитания икон, положив начало иконоборческой ереси. Император и его сторонники считали, что иконы — это пережиток язычества, идолы, которым нельзя поклоняться. Они требовали уничтожить святые образа, сбить фрески и мозаики, а тех, кто осмелится их защищать, предавать суду.
Для простого народа и большинства монахов это было настоящей трагедией. Люди привыкли видеть в иконах окно в горний мир, свидетельство того, что Бог действительно стал человеком. Иконоборчество, по сути, отрицало возможность изображать Христа, а значит, ставило под сомнение реальность Боговоплощения.
По всей империи начались погромы. Уничтожались величайшие святыни, арестовывались священники и епископы, отказавшиеся подчиниться указу. Многие под давлением властей отрекались от почитания икон, спасая свои жизни и имущество. Но были и те, кто встал на защиту веры несмотря ни на что. Среди них оказались два друга и сподвижника — Прокопий и Василий, также происходивший из Декаполиса.
Открытое противостояние.
Прокопий не мог молчать, видя, как уничтожается то, что было свято для миллионов. Вместе с преподобным Василием он начал открыто проповедовать против ереси. Они не призывали к бунту, но в своих беседах и поучениях разоблачали заблуждения иконоборцев, опираясь на богословские аргументы и авторитет древних отцов церкви.
Для императора и его ставленников такие люди были опасны. Монахи, пользующиеся авторитетом в народе, могли подорвать идеологическую кампанию. Поэтому вскоре последовал донос, а затем и арест. Прокопий и Василий предстали перед судом, где им предложили отречься от почитания икон и признать императорскую политику.
От них требовали лишь формального согласия, но для Прокопия это было невозможно. Истина, открывшаяся ему в молитве и Писании, была дороже свободы и самой жизни. Он отказался подчиниться. Тогда в дело вступили палачи.
Пытки и темница.
Житие сохранило для нас страшные подробности тех событий. Прокопия подвергли жесточайшим истязаниям. Его били так, что тело превратилось в сплошную рану. Но особо изощренным наказанием стало строгание тела железными орудиями. Палачи буквально сдирали с него кожу, пытаясь сломить дух болью. Это была не просто пытка, а попытка уничтожить человеческое достоинство, превратить исповедника в кусок мяса.
Но Прокопий выдержал. Поразительно, но даже под пытками он продолжал молиться и благодарить Бога за возможность пострадать за истину. Палачи, привыкшие видеть перед собой сломленных людей, столкнулись с чем-то необъяснимым. Их жертва не кричала от боли, а тихо шептала слова молитв. Это приводило их в еще большую ярость, но сделать ничего не могли.
После пыток изувеченного монаха бросили в тюрьму. Темница, куда его поместили, была настоящим адом на земле: холод, сырость, голод, полная изоляция. Казалось, что о нем все забыли. Годы тянулись бесконечно. Но Прокопий не пал духом. В заточении он продолжал молиться и укрепляться в вере. Он знал, что рано или поздно справедливость восторжествует, и Господь видит его подвиг.
Освобождение и возвращение к тишине.
Прокопий провел в темнице долгие годы — вплоть до самой смерти императора Льва III Исавра. После кончины гонителя многих исповедников выпустили на свободу. Вышел на свет и Прокопий, но вышел совсем другим человеком. Тюрьма и пытки состарили его, но не сломали. Изможденный, покрытый шрамами, он сохранил ясный ум и доброе сердце.
Удивительно, но, получив долгожданную свободу, Прокопий не стал искать почестей или высоких должностей. Он не требовал наказания для своих мучителей и не собирался мстить. Все, чего он хотел — вернуться к тому, с чего начинал. К тишине монастыря, к молитве и уединению.
Оставшиеся годы жизни преподобный Прокопий провел в мирных монашеских подвигах. Он поселился в одной из обителей, где продолжил вести строгую подвижническую жизнь. К нему вновь потянулись люди — теперь уже не только как к опытному монаху, но и как к исповеднику, прошедшему через страдания и сохранившему любовь к людям. Он наставлял их на путь добродетели, утешал скорбящих, укреплял колеблющихся.
Вечная память.
Скончался преподобный Прокопий Декаполит около 750 года, уже в глубокой старости. Он ушел тихо, как и жил, оставив после себя не богатства и не книги, а пример удивительной стойкости и верности своим убеждениям.
Для нас сегодня Прокопий Декаполит — это не просто святой, живший много веков назад. Это образец того, как человек может остаться человеком в бесчеловечных условиях. Его жизнь — напоминание о том, что истина не зависит от мнения большинства или указа сверху. Она существует сама по себе, и служить ей нужно не на словах, а всей своей жизнью.
В православной традиции Прокопия почитают как исповедника — то есть святого, который открыто исповедовал свою веру во времена гонений, претерпел мучения, но остался жив. Это особый лик святости, подчеркивающий мужество и духовную крепость.
В народе же память о нем трансформировалась в образ Прокопа Перезимнего или Дорогорушителя. Крестьяне верили, что святой, чье имя с греческого переводится как «преуспевающий», помогает весне побороть зиму и разрушить снежные дороги. Но за этой бытовой приметой стоит главное — память о человеке, который разрушил дорогу злу и лжи, проложив путь к правде. Его пример вдохновляет миллионы верующих по всему миру и по сей день, напоминая простую истину: никто не может отнять у нас веру, если мы сами не отдадим её.
Эксклюзивы, смешные видео и только достоверная информация — подписывайтесь на «МК» в MAX.