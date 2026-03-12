Что можно и нельзя делать в Прокопьев день 12 марта 2026

Отправляться в дальнюю дорогу. Это главный запрет дня. Дороги размыты и непредсказуемы. Считалось, что путник обязательно столкнется с неприятностями или застрянет в пути. Если поездка неизбежна, старались вести себя тихо: не шуметь, не петь и не ругаться, чтобы не привлечь нечистую силу. Махать вслед уходящему человеку. По поверью, этот жест может «закрыть» дорогу человеку, и он либо не вернется, либо его пути будут полны несчастий. Ругаться, сквернословить и громко кричать. Шум и брань отпугивают удачу и деньги. Кроме того, ссора в этот день может перерасти в затяжной конфликт, который разрушит семейное благополучие. Принимать гостей после захода солнца и смотреть в окно ночью. В темное время суток через открытые окна и двери в дом могла проникнуть нечистая сила. После визитов рекомендовалось мести пол у порога, чтобы «вымести» чужую негативную энергию. Окна на ночь обязательно закрывали плотными шторами. Начинать новые дела и делать крупные покупки. День Прокопа считался непредсказуемым, поэтому новые начинания рисковали обернуться провалом. Просить деньги в долг. Существовало поверье, что после этого три года придется прожить в нужде. Выносить мусор после полудня. Вместе с отходами можно было случайно вынести из дома удачу и благополучие. Весь мусор старались убрать до обеда. Замужним женщинам хвастаться мужем. Рассказывая подругам о своем счастье, можно было легко сглазить семейную жизнь.