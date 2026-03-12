Народный календарь. Почему нельзя выходить из дома на Федота, 15 марта

Православные 15 марта чтут память епископа Феодота Киренейского. Святой жил на Кипре в III-IV веках и обратил множество язычников в христианство. В народе эту дату прозвали Федот Ветронос.
Даже во время гонений на христиан Феодот не отрекся от веры, за что был осужден и подвержен жестоким пыткам. Все страдания он смиренно вытерпел, и это убедило свидетелей его мук уверовать во Христа.
В народе считали, что в эту дату дуют сильные ветра. Поэтому в старину существовало поверье, согласно которому 15 марта лучше не выходить из дома, так как дух ветра может навсегда унести человека за собой. Кроме того, в этот день запрещено ссориться.
На Руси верили, что на Федота Ветроноса закипают все подземные ключи и ручьи, после чего они выливаются на землю оттепелью. Если же 15 марта на улице было морозно, то в народе говорили: «Федот, да не тот».
Приметы погоды:
Какая погода на Федота Ветроноса — таким и июль будет.
Снег пошел — весна будет долгой.
Дует южный теплый ветер — лето будет жарким и влажным.
Именины отмечают: Арсений, Иосиф, Николай, Федот.