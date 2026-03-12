Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему нельзя выходить из дома на Федота, 15 марта

Православные 15 марта чтут память епископа Феодота Киренейского. Святой жил на Кипре в III-IV веках и обратил множество язычников в христианство. В народе эту дату прозвали Федот Ветронос.

Православные 15 марта чтут память епископа Феодота Киренейского. Святой жил на Кипре в III-IV веках и обратил множество язычников в христианство. В народе эту дату прозвали Федот Ветронос.

Даже во время гонений на христиан Феодот не отрекся от веры, за что был осужден и подвержен жестоким пыткам. Все страдания он смиренно вытерпел, и это убедило свидетелей его мук уверовать во Христа.

В народе считали, что в эту дату дуют сильные ветра. Поэтому в старину существовало поверье, согласно которому 15 марта лучше не выходить из дома, так как дух ветра может навсегда унести человека за собой. Кроме того, в этот день запрещено ссориться.

На Руси верили, что на Федота Ветроноса закипают все подземные ключи и ручьи, после чего они выливаются на землю оттепелью. Если же 15 марта на улице было морозно, то в народе говорили: «Федот, да не тот».

Приметы погоды:

Какая погода на Федота Ветроноса — таким и июль будет.

Снег пошел — весна будет долгой.

Дует южный теплый ветер — лето будет жарким и влажным.

Именины отмечают: Арсений, Иосиф, Николай, Федот.