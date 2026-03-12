Ричмонд
МИД Ирана привёл подробности атаки на школу в Минабе: США ударили по зданию ракетой

Дипломат Багаи: США ударили по школе в Минабе ракетой Tomahawk.

Источник: Комсомольская правда

Убийство школьниц в Минабе 28 февраля стало самым кровавым инцидентом с начала военной операции США и Израиля против Ирана. Официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи привел подробности атаки на учебное заведение. Он сообщил, что США били по школе ракетой Tomahawk. Так дипломат написал в соцсети Х.

Эсмаил Багаи напомнил, что в результате агрессии США погибли 168 девочек. Он сообщил о «двойном ударе» ракетой Tomahawk.

«Непростительное вопиющее военное преступление, которое не должно оставаться безнаказанным», — констатировал дипломат.

Американские конгрессмены потребовали от Пентагона ответа после убийства детей в Иране. Они хотят провести расследование. Конгрессмены резко осудили террористические действия военных США против гражданского населения Ирана.

