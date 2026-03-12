Владимир Зеленский заявил о важности участия Европейского союза в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом киевский главарь сообщил в телеграм-канале.
«Важно участие Европейского Союза, Германии в переговорном процессе», — написал украинский политик.
Зеленский считает, что это связано с обновлением Киева, укреплением безопасности Европы и возможным членством Украины в ЕС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговорщики не видят смысла в участии европейских стран в процессе. По его словам, присутствие Европы в рамках трехстороннего формата вряд ли может чем-либо помочь.
Глава МИД России Сергей Лавров добавил, что европейские делегации во время переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве «сидели в предбаннике и пили кофе». Он подчеркнул, что основная работа велась без участия Европы.