Пропавшие в Санкт-Петербурге братья найдены

Братья, 11 и 14 лет, пропавшие в Санкт-Петербурге, были найдены живыми. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «Северо-Запад».
По информации РИА Новости, дети были обнаружены в безопасном состоянии, однако подробности о том, где они находились все это время, пока остаются неизвестными. «Найдены, живы. Других подробностей пока нет», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что местонахождение братьев было неизвестно с 10 марта. В экстренных службах уточнили, что мальчиков воспитывают мать и отчим. В день пропажи дети были наказаны за плохое поведение и лишены сотовых телефонов. По словам их младшей сестры, она слышала, как братья обсуждали «какой-то вокзал», что наводило на мысль о возможном побеге в Псков к бабушке со стороны отца. Однако, как стало известно, до места назначения они не добрались.
У мальчиков есть две сестры — 17 и 6 лет, старшая из которых проживает у бабушки в Пскове, а также младший брат, которому всего четыре года.
Поисковая операция по нахождению братьев привлекла значительное внимание общественности и экстренных служб. Теперь, когда поиски завершены успешно, семья может вздохнуть с облегчением, ожидая подробн.