Пропавшие в Санкт-Петербурге братья найдены

Ранее сообщалось, что местонахождение братьев было неизвестно с 10 марта. В экстренных службах уточнили, что мальчиков воспитывают мать и отчим. В день пропажи дети были наказаны за плохое поведение и лишены сотовых телефонов. По словам их младшей сестры, она слышала, как братья обсуждали «какой-то вокзал», что наводило на мысль о возможном побеге в Псков к бабушке со стороны отца. Однако, как стало известно, до места назначения они не добрались.