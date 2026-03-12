Совет безопасности ООН осудил Иран за атаки на арабские страны

Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия Соединенных Штатов и Израиля, сообщил в среду, 11 марта, корреспондент РИА Новости.
В поддержку резолюции выступили 13 государств, Россия и Китай воздержались. В документе осуждаются удары Ирана по объектам в Кувейте, Катаре, Бахрейне, Омане, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, а также требуется их немедленное прекращение.
— В резолюции не упоминаются агрессоры — США и Израиль, нет и призывов к этим двум странам прекратить атаки против Ирана, — сказано в статье.
Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану с начала эскалации достигло 570 человек. Ранения получили около 1444 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.
10 марта стало известно, что Всемирная организация здравоохранения расследует сообщение об использовании ВВС Израиля снарядов с фосфором в Ливане.
9 марта в городе Набатия на юге Ливана израильские истребители нанесли удар по пятиэтажному зданию, в котором находился Дом русской культуры. Позже глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал этот удар «ничем не мотивированным».