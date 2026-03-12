Совет безопасности ООН осудил Иран за атаки на арабские страны

Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия Соединенных Штатов и Израиля, сообщил в среду, 11 марта, корреспондент РИА Новости.