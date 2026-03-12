Трамп рассказал о плане США по снижению цен на нефть

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь оценил ситуацию с ценами на нефть. Он сообщил, что у Вашингтона уже есть план на этот счет. США намерены сократить стратегические запасы нефти для снижения цен на нее. Так глава Белого дома сказал в беседе с телеканалом WKRC.