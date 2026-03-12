Ричмонд
Трамп рассказал о плане США по снижению цен на нефть

Трамп заявил о намерении США сократить запасы нефти для снижения цены.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь оценил ситуацию с ценами на нефть. Он сообщил, что у Вашингтона уже есть план на этот счет. США намерены сократить стратегические запасы нефти для снижения цен на нее. Так глава Белого дома сказал в беседе с телеканалом WKRC.

Дональд Трамп пояснил, что намерен «немного уменьшить» нефтяной резерв. По его сведениям, это позволит снизить цены и не допустить кризиса.

«А потом мы его вновь наполним. Я однажды наполнил его, и я снова его наполню», — уведомил Дональд Трамп.

Как заверил президент Соединенных Штатов, мировой рынок в настоящий момент «хорошо держится». Он считает, что уже скоро цены на нефть начнут снижаться. Американский лидер назвал нестабильность временной и счел ситуацию «делом войны». Он предрек существенное снижение стоимости нефти в ближайшее время.

