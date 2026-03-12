Владислав Третьяк может быть переизбран президентом ФХР в 5-й раз подряд

Авторитета Третьяка хватало и для того, чтобы на международной арене продавливать решения в интересах отечественного хоккея. Это касалось в том числе и международных соревнований в России. Если решение о проведении чемпионата мира в Москве и подмосковных Мытищах в 2007 году принималось еще до прихода Третьяка, то уже при нем IIHF одобряла проведение этих турниров в 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге и в 2023 году также в Санкт-Петербурге. Но из-за наложенных на отечественный спорт санкций IIHF это право отозвала. Также Россия принимала молодежный чемпионат мира в Уфе в 2013 году и должна была принять этот турнир в 2023 году в Омске и Новосибирске. К этому времени в обоих сибирских городах были построены современные арены, но как и в случае со взрослым турниром молодежное первенство было перенесено.