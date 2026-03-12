Владислав Третьяк может быть переизбран президентом ФХР в 5-й раз подряд

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации хоккея России (ФХР) пройдет в четверг. По сравнению с прошлыми конференциями, поменяется процесс выбора руководства организации, но тем не менее действующий ее глава Владислав Третьяк должен быть переизбран на пост президента в пятый раз подряд.
Предыдущие конференции проходили в Музее хоккея, который был размещен на территории Парка легенд рядом с ареной, построенной к чемпионату мира 2016 года. В этом же месте располагается и Зал славы отечественного хоккея. В связи с ремонтом здания, где был размещен музей, отчетно-выборная конференция пройдет в здании Олимпийского комитета России.
Выборы руководства всероссийских спортивных федераций проводятся в течение полгода после Олимпийских игр. В 2018 году ФХР организовывала конференцию в апреле до чемпионата мира. Сборная России после победы на Олимпиаде на этот турнира поехала с новым главным тренером — Олега Знарка сменил Илья Воробьев. В 2022 году конференция состоялась только в середине мая с учетом того, что россияне в чемпионате мира не участвовали по решению Международной федерации хоккея (IIHF).
В 2022 году в уставе ФХР были приняты изменения, которые повлияли на механизм выбора руководства федерации. Если раньше президента избирали делегаты конференции, то теперь главу федерации и ее генерального директора избирает высший руководящий орган — правление. Делегаты конференции в четверг должны будут избрать правление, члены которого изберут его председателя. Избранными президентом и гендиректором считаются те кандидаты из состава правления, которые наберут 50% голосов плюс два голоса из правления при наличии кворума.
В правление, как правило, входят представители хоккейной общественности (функционеры, тренеры, ветераны), а также бизнеса. Оно было учреждено в ходе изменения структуры ФХР вместо совета и исполкома в августе 2015 года, бессменным председателем правления является Аркадий Ротенберг. В нынешний состав правления входят, в частности, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината и президент «Металлурга» Виктор Рашников, президент «Норникеля», спонсора федерации, Владимир Потанин.
Поднял авторитет сборной.
По итогам конференции ожидается, что Третьяк, который возглавил федерацию 20 лет назад, продлит свои полномочия еще на четыре года. Трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады, член Зала хоккейной славы, признанный лучшим вратарем XX века и вошедший в символическую сборную 100-летия IIHF стал руководителем федерации в 2006 году, получив тогда одобрение от президента РФ Владимира Путина. Тот, по словам Третьяка, говорил ему, что нужно поднимать хоккей, учитывая, что с 1993 года сборная России ни разу не выигрывала чемпионат мира, хоть и становилась призером Олимпиад в 1998 и 2002 годах.
Нельзя не признать, что при Третьяке высоко был поднят авторитет национальной команды, куда стали стремиться попасть и игроки, и тренеры, чего не было раньше. К примеру, в 2005 году команду за 1,5 месяца покинул ее главный тренер Зинэтула Билялетдинов, и в ФХР едва успели найти ему преемника в лице Владимира Крикунова. Команду перестали сотрясать скандалы, связанные в том числе с обвинениями российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в рвачестве, как это было в 1996 году на Кубке мира. Помог и авторитет самого Третьяка, который, к примеру, в 2008 году лично уговаривал вратаря Евгения Набокова приехать на чемпионат мира, завершившийся первой с 1993 года победой россиян.
Авторитет Третьяка, который также является депутатом Государственной думы и входит в думский комитет по физической культуре и спорту, позволяет ему на равных общаться с губернаторами, другими представителями власти, спонсорами, совершая при этом частые поездки по стране, и убеждать их продолжать возводить хоккейную инфраструктуру. В предвыборной программе Третьяка в 2022 году говорилось, что в России было построено 790 катков, в апреле 2021 года он говорил, что до его прихода в ФХР их было 140. В сентябре 2020 года он заявлял, что за пять лет планировалось построить 400 катков. Как видится, в случае переизбрания он продолжит эту работу.
При Третьяке сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира: в 2008, 2009, 2012 и 2014 годах. Молодежная сборная России становилась чемпионом мира в 2011 году, юниорская — в 2007-м. Женская сборная России дважды становилась бронзовым призером мировых первенств (2013, 2016) и сумела выйти в полуфинал Олимпийских игр 2018 года. Молодежная женская команда трижды занимала третье место (2015, 2017, 2020).
На этом фоне не так ярко выглядят результаты команды на Олимпийских играх. С одной стороны, россияне выиграли Олимпиаду в 2018 году, а через четыре года вышли в финал Игр в Пекине. Недоброжелатели при этом могут указать на то, что оба успешных для россиян олимпийских турнира проводились без игроков НХЛ. На что в ответ говорилось, что никто не поставит под сомнение успехи на Олимпиадах, где чемпионом становилась советская команда (игроки НХЛ дебютировали на Олимпиаде в 1998 году).
На Играх с участием хоккеистов НХЛ при Третьяке россияне оба раза уступали в ¼ финала. В первый раз это произошло на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, когда они были разгромлены канадцами (3:7). Второе поражение стало более болезненным, так как оно случилось через четыре года в Сочи, где сборная России проиграла финнам (1:3).
Без конкурентов на выборах.
Авторитета Третьяка хватало и для того, чтобы на международной арене продавливать решения в интересах отечественного хоккея. Это касалось в том числе и международных соревнований в России. Если решение о проведении чемпионата мира в Москве и подмосковных Мытищах в 2007 году принималось еще до прихода Третьяка, то уже при нем IIHF одобряла проведение этих турниров в 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге и в 2023 году также в Санкт-Петербурге. Но из-за наложенных на отечественный спорт санкций IIHF это право отозвала. Также Россия принимала молодежный чемпионат мира в Уфе в 2013 году и должна была принять этот турнир в 2023 году в Омске и Новосибирске. К этому времени в обоих сибирских городах были построены современные арены, но как и в случае со взрослым турниром молодежное первенство было перенесено.
При Третьяке Россия принимала также юниорские чемпионаты мира (в 2008 году в Казани, в 2013 году — в Сочи и в 2018-м — в Челябинске и Магнитогорске). В 2018 году женский юниорский чемпионат мира проходил в подмосковном Дмитрове. С 2012 года Третьяк входил в состав совета IIHF и возглавлял комитет спортсменов IIHF, но из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту был вынужден в марте 2021 года покинуть все важные посты в международной федерации. Произошло это из-за того, что WADA запретило российским чиновникам, включая представителей Госдумы, занимать руководящие должности в международных спортивных федерациях.
Третьяк был единственным кандидатом на выборах президента ФХР в 2006, 2010, 2018 и 2022 годах. В последний раз в мае 2022 года он был избран единогласно. В 2014 году его соперником был двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли, сенатор Совета Федерации от Приморского края Вячеслав Фетисов. Действующий глава ФХР победил, набрав 125 голосов против 11 за Фетисова. В 2022 году, по информации РБК, баллотироваться в президенты ФХР предлагали чемпиону мира, двукратному лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, лучшему нападающему Олимпийских игр 1998 года Павлу Буре, но тот отказался.
Как видится, Третьяк будет единственным кандидатом на пост президента организации и в этот раз. Были слухи о том, что конкуренцию ему мог составить нынешний главный тренер СКА Игорь Ларионов. Возможно, эту информацию стоит увязать с тем, что двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли посещал финал хоккейного турнира Олимпиады в Милане с целью не только посмотреть игру, но и вместе с руководством СКА поговорить с представителями руководства IIHF. Правда, президент IIHF Люк Тардиф ответил ТАСС, что c представителями санкт-петербургского клуба у него никаких встреч не было.
Так или иначе, если Ларионов и проводит работу по избранию президентом ФХР среди членов правления, то она ведется втайне. А для того, чтобы войти в состав правления, он должен убедить делегатов конференции проголосовать за него.
Больше руководят только Тарпищев и Мамиашвили.
Третьяк является одним из немногих, кто возглавляет национальную спортивную федерацию столь долгий срок. Больше него на посту президента работают Михаил Мамиашвили, который уже 25 лет возглавляет Федерацию спортивной борьбы России, а также Шамиль Тарпищев, являющийся главой Федерации тенниса России с 1999 года.
Также в прошлом одним из таких долгожителей был Валентин Балахничев, который возглавлял отечественную федерацию легкой атлетики 24 года и ушел с этого поста в 2015 году из-за серии допинг-скандалов с участием российских легкоатлетов. Балахничев скончался 2 февраля этого года.
Николай Макаров с 1997 года 27 лет возглавлял Федерацию прыжков на батуте России, пока она не вошла в состав объединенной федерации гимнастики. Почти 30 лет Федерацией стрельбы из лука России (с 1996 года) руководил Владимир Ешеев, которого год назад сменил Зоригто Манханов.