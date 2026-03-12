Из-за налетов БПЛА частной охране разрешат использовать стрелковое оружие

Частным охранным организациям разрешат применять боевое стрелковое оружие для защиты критически важных объектов от беспилотников.
В госдуме приняли соответствующий законопроект, во втором и третьем чтении его поддержали 396 депутатов.
Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев отметил, что служебное оружие не позволяет эффективно защищать объекты от беспилотников, противостоять налетам, стоит задуматься о боевом оружии.
— Использование автоматов и пулеметов поможет существенно повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и безопасность работающих там граждан", — сказал RTVI депутат.
С начала 2024 года только на объекты ТЭК было зафиксировано более тысяч атак БПЛА.
Применять оружие разрешат только охранным организациям, которые созданы для охраны стратегически важных государственных объектов.
Оружие будет предоставляться во временное пользование. Соавтор законопроекта депутат Госдумы Анатолий Выборный перечислил, что это могут быть крупнокалиберные скоростные комплексы, автоматическое длинноствольное стрелковое оружие.