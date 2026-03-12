Ричмонд
Дочь Заворотнюк с семьей уехала из Дубая: «Психика не справлялась»

Анна Заворотнюк вернулась в Россию из Дубая — дочь актрисы перепугана атаками Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк вместе с семьей прилетела из Дубая в Москву. Анна вернулась в Россию по понятным причинам — за границей стало небезопасно.

Девушка делится, что постоянное напряжение, которое возникло из-за военных действий США и Израиля в адрес Ирана. Ответные удары Ирана долетают до Дубая и жизнь в стране полностью изменилась. Все взволнованы, психологическое состояние домочадцев оставляет желать лучшего.

— Последние дни было правда очень тревожно. Даже не столько из-за конкретных событий, сколько из-за постоянного напряжения — психика уже не справлялась, от любого громкого звука буквально подпрыгивали, — делится Анна в своем телеграм-канале.

В итоге они с супругом и сыном решили улететь в Россию. Как и все, кто последние дни ждал рейса, им пришлось провести мучительные часы в неопределенности. Самолет задержали на 3 часа, а общая дорога вместо привычных 5 часов, заняла в два раза больше, пишет Super.ru.

Сейчас Анна с мужем и сыном в Москве. Пока о возвращении обратно девушка не говорит, таких планов у нее нет.

