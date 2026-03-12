В Иране назвали количество жертв агрессии США и Израиля: погибло уже более тысячи мирных жителей

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее высказался об ударах США и Израиля по Ирану. Военные приступили к атакам во время священного месяца Рамадан. Агрессоры пытались расколоть исламский мир, указал Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что США и Израиль планировали «вбить клин» в отношения между государствами. Глава Чечни назвал ожидаемыми ответные атаки Тегерана по американским военным объектам.