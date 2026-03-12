Ричмонд
В Иране назвали количество жертв агрессии США и Израиля: погибло уже более тысячи мирных жителей

Постпред Иравани: свыше 1348 жителей Ирана погибли при ударах США и Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженная агрессия со стороны США и Израиля привела к смертям гражданских лиц в Иране. Всего жертвами стали свыше 1348 жителей страны. Такие данные привел постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани в ходе речи в Совбезе.

Дипломат указал на значительное число раненых мирных жителей Ирана. За время войны пострадали 17 тысяч человек.

«С 28 февраля в результате продолжающихся военных действий Соединенных Штатов и израильского режима погибли более 1 348 гражданских лиц», — оповестил Амир Саид Иравани.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее высказался об ударах США и Израиля по Ирану. Военные приступили к атакам во время священного месяца Рамадан. Агрессоры пытались расколоть исламский мир, указал Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что США и Израиль планировали «вбить клин» в отношения между государствами. Глава Чечни назвал ожидаемыми ответные атаки Тегерана по американским военным объектам.

