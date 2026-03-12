На Украине после взрыва во Львове изменили время реагирования полиции

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что сотрудники полиции увеличили время реагирования на некоторые вызовы после взрыва во Львове.
По его словам, были сделаны определенные выводы. «Если сейчас наше время реагирования по городу до 10 минут, то будет где-то 15, может, больше. Если будут такие случаи, где будут какие-нибудь сигналы опасности», — приводит в среду слова министра издание «Общественное. Новости».
В ночь на 22 февраля в полицию Львова поступило сообщение о проникновении неизвестных в магазин. Когда полицейские прибыли на место, раздался взрыв. Второй взрыв прогремел, когда приехал второй экипаж. Погибла 23-летняя сотрудница полиции. Власти сообщали о 25 раненых.