Небензя: Россия продолжит прилагать усилия для мира на Ближнем Востоке

Небензя назвал результаты голосования в СБ ООН по Ближнему Востоку позором.

Источник: Комсомольская правда

Россия продолжит прилагать все усилия для быстрейшего прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Вне зависимости от исхода сегодняшнего голосования Россия продолжит прилагать все возможные усилия для скорейшего прекращения конфронтации на Ближнем Востоке и урегулирования любых противоречий мирными средствами», — сказал дипломат.

Небензя выразил надежду на аналогичный подход со стороны государств, настроенных конструктивно и здраво.

Отметим, что Совбез ООН отклонил проект российской резолюции по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Небензя назвал результаты данного голосования позором и театром абсурда.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия осудила действия США и Израиля на Ближнем Востоке. В российском МИД призвали все стороны конфликта немедленно прекратить огонь и начать переговоры. В дипведомстве отметили нелепость аргументации США перед началом атаки на Тегеран.

