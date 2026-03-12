Небензя: Россия продолжит прилагать усилия для мира на Ближнем Востоке

Ранее KP.RU сообщал, что Россия осудила действия США и Израиля на Ближнем Востоке. В российском МИД призвали все стороны конфликта немедленно прекратить огонь и начать переговоры. В дипведомстве отметили нелепость аргументации США перед началом атаки на Тегеран.