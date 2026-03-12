Ричмонд
Не всегда стоит экономить

Если честно, то хотя я и находилась под впечатлением от недавно показанного сериала «Капкан на судью», высказываться по этому поводу не особенно хотелось. Хороший сериал.

Спору нет. Зачем цепляться? Но поскольку он обнажил общие межсериальные проблемы, то, сочтя их типическими, я решила, что выступить все же надо — вдруг услышит кто.

Сначала — елей. Прекрасный кастинг. Александр Домогаров — мастер номер один, он и Вертинский — глаз не оторвать, и Нижинский — невероятный, и судья — красивый сам собою. Уже в каком-то интервью Александр Юрьевич рассказывал, что изначально плосковат был его персонаж. Но что-то дописали, подделали — и Домогарову нашлось что играть, хотя он играл бы все равно, ибо иначе не может — истинный щепкинец. А играет Домогаров, как известно, и без слов — мимикой, еле уловимым движением бровей, а уж глазами-то — и говорить нечего. Он для любого сериала — бомба, артист уровня люкс. Так зачем его герою вкладывать в уста (в прямом смысле) странную шепелявость?

Поставить в пару к Домогарову Викторию Толстоганову — прекрасная мысль. Она тоже все умеет. Вспомните «Палача»! Как она смотрела в конце сериала. Мороз по коже. И тут претензии не к ней. Играет, смотрит, слезы в глазах. Свою работу делает! Но Виктория Викторовна — актриса востребованная, снимается много. Скажите, а только меня смущает, что у нее из сериала в сериал нет никаких внешних перемен в образе? Я уже и не помню, когда видела ее с другой прической. Важно ли это? Не знаю. Может, и нет. Но когда ты видишь актрису в кадре и думаешь, что она вышла со съемочной площадки «Рваного ветра» и просто зашла в дверь напротив, угодив в «Капкан…». Впрочем, ладно. Но горько, что, залучив в сериал таких прекрасных артистов (плюс Александр Горбатов), им не то что не потрудились создать безупречную среду, а окружили мелкими недоделками и недодумками.

Например, почему было не пригласить медицинского консультанта? Тогда бы не появилась на экране откровенная бредятина: Настя, болеющая сахарным диабетом, в одном из эпизодов смотрит на часы и видит «низкий уровень инсулина». После чего она ничтоже сумняшеся вводит себе инсулин. Но при гипогликемии вводят не инсулин, а раствор глюкозы. И подразумевалось, наверное, что Настя видит у себя низкий уровень глюкозы, а не инсулина. Можно порадоваться за артистов: если такое прошло, у них явно нет диабета. Но откуда эта небрежность? Или другая «фишка»: прежде чем объявить убийцей в сериале мальчишку с синдромом Дауна, может, стоило уточнить, что они не агрессивны? Ну, а самый бред: в сериале разбираются юридические тонкости, но, похоже, ни судья Нестеров, ни окружающие его коллеги не знают, что в судебной практике существуют апелляционные и кассационные инстанции. И как, хочется спросить, как так-то?! Кое-кто кроется в деталях. А сериал — хороший.