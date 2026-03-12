Не всегда стоит экономить

Спору нет. Зачем цепляться? Но поскольку он обнажил общие межсериальные проблемы, то, сочтя их типическими, я решила, что выступить все же надо — вдруг услышит кто.
Сначала — елей. Прекрасный кастинг. Александр Домогаров — мастер номер один, он и Вертинский — глаз не оторвать, и Нижинский — невероятный, и судья — красивый сам собою. Уже в каком-то интервью Александр Юрьевич рассказывал, что изначально плосковат был его персонаж. Но что-то дописали, подделали — и Домогарову нашлось что играть, хотя он играл бы все равно, ибо иначе не может — истинный щепкинец. А играет Домогаров, как известно, и без слов — мимикой, еле уловимым движением бровей, а уж глазами-то — и говорить нечего. Он для любого сериала — бомба, артист уровня люкс. Так зачем его герою вкладывать в уста (в прямом смысле) странную шепелявость?
Поставить в пару к Домогарову Викторию Толстоганову — прекрасная мысль. Она тоже все умеет. Вспомните «Палача»! Как она смотрела в конце сериала. Мороз по коже. И тут претензии не к ней. Играет, смотрит, слезы в глазах. Свою работу делает! Но Виктория Викторовна — актриса востребованная, снимается много. Скажите, а только меня смущает, что у нее из сериала в сериал нет никаких внешних перемен в образе? Я уже и не помню, когда видела ее с другой прической. Важно ли это? Не знаю. Может, и нет. Но когда ты видишь актрису в кадре и думаешь, что она вышла со съемочной площадки «Рваного ветра» и просто зашла в дверь напротив, угодив в «Капкан…». Впрочем, ладно. Но горько, что, залучив в сериал таких прекрасных артистов (плюс Александр Горбатов), им не то что не потрудились создать безупречную среду, а окружили мелкими недоделками и недодумками.
Например, почему было не пригласить медицинского консультанта? Тогда бы не появилась на экране откровенная бредятина: Настя, болеющая сахарным диабетом, в одном из эпизодов смотрит на часы и видит «низкий уровень инсулина». После чего она ничтоже сумняшеся вводит себе инсулин. Но при гипогликемии вводят не инсулин, а раствор глюкозы. И подразумевалось, наверное, что Настя видит у себя низкий уровень глюкозы, а не инсулина. Можно порадоваться за артистов: если такое прошло, у них явно нет диабета. Но откуда эта небрежность? Или другая «фишка»: прежде чем объявить убийцей в сериале мальчишку с синдромом Дауна, может, стоило уточнить, что они не агрессивны? Ну, а самый бред: в сериале разбираются юридические тонкости, но, похоже, ни судья Нестеров, ни окружающие его коллеги не знают, что в судебной практике существуют апелляционные и кассационные инстанции. И как, хочется спросить, как так-то?! Кое-кто кроется в деталях. А сериал — хороший.