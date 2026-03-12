Не всегда стоит экономить

Поставить в пару к Домогарову Викторию Толстоганову — прекрасная мысль. Она тоже все умеет. Вспомните «Палача»! Как она смотрела в конце сериала. Мороз по коже. И тут претензии не к ней. Играет, смотрит, слезы в глазах. Свою работу делает! Но Виктория Викторовна — актриса востребованная, снимается много. Скажите, а только меня смущает, что у нее из сериала в сериал нет никаких внешних перемен в образе? Я уже и не помню, когда видела ее с другой прической. Важно ли это? Не знаю. Может, и нет. Но когда ты видишь актрису в кадре и думаешь, что она вышла со съемочной площадки «Рваного ветра» и просто зашла в дверь напротив, угодив в «Капкан…». Впрочем, ладно. Но горько, что, залучив в сериал таких прекрасных артистов (плюс Александр Горбатов), им не то что не потрудились создать безупречную среду, а окружили мелкими недоделками и недодумками.