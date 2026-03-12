Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Сипров: три условия Ирана могут оказаться критичными для США

Политолог назвал условия Ирана, выдвинутые для США, проверкой почвы.

Источник: Комсомольская правда

Положение дел в Иране накалилось до предела, пока в Вашингтоне говорили о том, что все цели достигнуты, стало понятно, что Тегеран разыгрывает иную карту — дипломатическую.

Руководство исламского государства выдвинуло жесткие требования Вашингтону для возобновления переговоров.

Политолог Вадим Сипров ответил, возможны ли эти три условия и что они значат для США.

Предварительно эти условия звучат так: жесткие и нерушимые гарантии, исключающие возобновление войны; признания их права на полный ядерный топливный цикл; компенсация ущерба от атак.

Пока это прощупывание почвы, отмечает политолог, проводится оно остаточно аккуратно. Тегеран пытается понять, насколько Вашингтон готов перейти от военной конфронтации к мирному урегулированию.

Требование о компенсации может вылиться в астрономическую сумму, ведь речь о человеческих потерях, в частности, школьницах.

— Условия могут быть таковы, что для США они будут равнозначны безоговорочной капитуляции, — говорит Сипров 360.ru.

Что касается полного ядерного цикла — это может быть не только правом на обогащение урана, а фактический выход из режима нераспространения. Это американцы всегда считали недопустимыми. Но ситуация такова, что Вашингтон оказывается в тупике, так как наземная операция может обернуться крахом для Трампа. По мнению эксперта, выступить в качестве посредника в переговорах может Россия.

— Гарантии, которые якобы хочет получить Иран, выглядят достаточно странно, на самом деле. Письменные гарантии о ненападении можно будет нарушить в любой момент, это уже не новость. Да и ядерную программу Штаты точно не дадут возобновить Тегерану, потому что это то, из-за чего по сути и начиналась кампания, — отметил в беседе с Газета.ru востоковед, политолог Андрей Чупрыгин.

Эксперты отмечают, что Иран трезво оценил свои силы и не сделал ставку на классическую победу над США и Израилем. Он выбрал войну на истощение и энергетический шок: начал бить не столько по противнику, сколько по всей экономической системе, мировому рынку и Ормузскому заливу как его пропускному клапану, пишет Царьград.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше