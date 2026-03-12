Политолог Сипров: три условия Ирана могут оказаться критичными для США

Положение дел в Иране накалилось до предела, пока в Вашингтоне говорили о том, что все цели достигнуты, стало понятно, что Тегеран разыгрывает иную карту — дипломатическую.
Руководство исламского государства выдвинуло жесткие требования Вашингтону для возобновления переговоров.
Политолог Вадим Сипров ответил, возможны ли эти три условия и что они значат для США.
Предварительно эти условия звучат так: жесткие и нерушимые гарантии, исключающие возобновление войны; признания их права на полный ядерный топливный цикл; компенсация ущерба от атак.
Пока это прощупывание почвы, отмечает политолог, проводится оно остаточно аккуратно. Тегеран пытается понять, насколько Вашингтон готов перейти от военной конфронтации к мирному урегулированию.
Требование о компенсации может вылиться в астрономическую сумму, ведь речь о человеческих потерях, в частности, школьницах.
— Условия могут быть таковы, что для США они будут равнозначны безоговорочной капитуляции, — говорит Сипров 360.ru.
Что касается полного ядерного цикла — это может быть не только правом на обогащение урана, а фактический выход из режима нераспространения. Это американцы всегда считали недопустимыми. Но ситуация такова, что Вашингтон оказывается в тупике, так как наземная операция может обернуться крахом для Трампа. По мнению эксперта, выступить в качестве посредника в переговорах может Россия.
— Гарантии, которые якобы хочет получить Иран, выглядят достаточно странно, на самом деле. Письменные гарантии о ненападении можно будет нарушить в любой момент, это уже не новость. Да и ядерную программу Штаты точно не дадут возобновить Тегерану, потому что это то, из-за чего по сути и начиналась кампания, — отметил в беседе с Газета.ru востоковед, политолог Андрей Чупрыгин.
Эксперты отмечают, что Иран трезво оценил свои силы и не сделал ставку на классическую победу над США и Израилем. Он выбрал войну на истощение и энергетический шок: начал бить не столько по противнику, сколько по всей экономической системе, мировому рынку и Ормузскому заливу как его пропускному клапану, пишет Царьград.