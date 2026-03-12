Ричмонд
Украинский борец демонстративно покинул пьедестал во время гимна России

Украинский борец Артур Костюк во время церемонии награждения на молодёжном чемпионате Европы по спортивной борьбе (спортсмены не старше 23 лет) сошёл с пьедестала и отвернулся от флагов во время исполнения российского гимна.

Инцидент произошёл после победы россиянина Бозигита Исламгереева в весовой категории до 86 кг. Костюк, занявший третье место, покинул пьедестал и повернулся спиной.

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов направил обращение к техническому делегату Объединённого мира борьбы (UWW) с требованием дать оценку эпизоду. При этом Брюсов отметил, что по внутренним инструкциям UWW украинским спортсменам разрешается сходить с пьедестала в случае победы россиян.

Чемпионат проходит с 10 по 15 марта и стал первым турниром UWW с 2021 года, где российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.

Ранее сообщалось, что Национальный паралимпийский комитет Украины выступил с официальным заявлением, обвинив Международный паралимпийский комитет (IPC) в дискриминации украинской команды и в «особом партнёрстве» с Россией и Белоруссией.

