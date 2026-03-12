Украинский борец демонстративно покинул пьедестал во время гимна России

Украинский борец Артур Костюк во время церемонии награждения на молодёжном чемпионате Европы по спортивной борьбе (спортсмены не старше 23 лет) сошёл с пьедестала и отвернулся от флагов во время исполнения российского гимна.
Инцидент произошёл после победы россиянина Бозигита Исламгереева в весовой категории до 86 кг. Костюк, занявший третье место, покинул пьедестал и повернулся спиной.
Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов направил обращение к техническому делегату Объединённого мира борьбы (UWW) с требованием дать оценку эпизоду. При этом Брюсов отметил, что по внутренним инструкциям UWW украинским спортсменам разрешается сходить с пьедестала в случае победы россиян.
Чемпионат проходит с 10 по 15 марта и стал первым турниром UWW с 2021 года, где российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.
Ранее сообщалось, что Национальный паралимпийский комитет Украины выступил с официальным заявлением, обвинив Международный паралимпийский комитет (IPC) в дискриминации украинской команды и в «особом партнёрстве» с Россией и Белоруссией.
