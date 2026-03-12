Янтарный комбинат заключил рекордный контракт с калининградскими переработчиками: 110 тонн сырья со скидкой 15%

долгосрочное соглашение с Ассоциацией «Кластер янтарной промышленности Калининградской области». Договор рассчитан на два года и предусматривает поставку 110 тонн янтаря-сырца на льготных условиях — со скидкой 15% от рыночной цены и без биржевых торгов.
Принципиальное условие: весь камень должен быть переработан в регионе. Губернатор Алексей Беспрозванных подчеркнул, что задача — торговать не сырьём, а готовыми изделиями калининградских мастеров.
Гендиректор комбината Михаил Зацепин отметил, что фиксированная цена на два года обеспечит предприятиям прогнозируемость затрат. Первая отгрузка запланирована на апрель. Если объём выберут быстрее, рассмотрят новый договор.
Механизм прямых поставок отраслевому кластеру действует с 2021 года. За это время ассоциация получила 81 тонну янтаря, рекордные 26 тонн пришлись на 2025 год. Обычно комбинат продаёт сырьё только через биржу, но для поддержки местной переработки сделано исключение.
Ассоциация объединяет 41 предприятие, работающие под эгидой центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».