Янтарный комбинат заключил рекордный контракт с калининградскими переработчиками: 110 тонн сырья со скидкой 15%

Механизм прямых поставок отраслевому кластеру действует с 2021 года. За это время ассоциация получила 81 тонну янтаря, рекордные 26 тонн пришлись на 2025 год. Обычно комбинат продаёт сырьё только через биржу, но для поддержки местной переработки сделано исключение.