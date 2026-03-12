Стройфирма в Калининграде заплатила 3 миллиона долга за спецтехнику только после ареста счетов и угрозы уголовного дела

получил меньше половины оговоренной суммы. Суд обязал организацию выплатить долг с пенями — всего около 3 миллионов рублей.
Добровольно платить застройщик не спешил, поэтому в отделении судебных приставов Ленинградского района возбудили исполнительное производство. Приставы арестовали счета фирмы и запретили вносить изменения в ЕГРЮЛ. Должнику также напомнили об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения долга и неисполнение решения суда.
Меры подействовали — вся сумма поступила на депозит. Вместе с ней пришлось заплатить и исполнительский сбор — 206 тысяч рублей за просрочку. Деньги перечислили взыскателю, его права восстановили. Сбор ушёл в бюджет.