Стройфирма в Калининграде заплатила 3 миллиона долга за спецтехнику только после ареста счетов и угрозы уголовного дела

В Калининградской области индивидуальный предприниматель сдал в аренду спецтехнику строительной компании, но.

Источник: Бизнес-Калининград

получил меньше половины оговоренной суммы. Суд обязал организацию выплатить долг с пенями — всего около 3 миллионов рублей.

Добровольно платить застройщик не спешил, поэтому в отделении судебных приставов Ленинградского района возбудили исполнительное производство. Приставы арестовали счета фирмы и запретили вносить изменения в ЕГРЮЛ. Должнику также напомнили об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения долга и неисполнение решения суда.

Меры подействовали — вся сумма поступила на депозит. Вместе с ней пришлось заплатить и исполнительский сбор — 206 тысяч рублей за просрочку. Деньги перечислили взыскателю, его права восстановили. Сбор ушёл в бюджет.