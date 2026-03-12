Жители Калининградской области стали раньше уходить с работы благодаря ИИ

работе. К такому выводу пришли эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru по итогам опроса сотрудников региона. По данным исследования, 27% респондентов делегировали искусственному интеллекту часть рутинных задач, что позволило им сократить переработки. Ещё 13% опрошенных отметили, что благодаря внедрению ИИ у них стало больше сил и свободного времени.
Чаще всего о сокращении переработок говорили представители юридической сферы — 31% опрошенных. Среди работников науки и образования такой ответ дали 23%, среди ИТ-специалистов — 19%.
Более половины участников опроса (53%) сообщили, что нейросети помогли им освоить новые навыки для работы и карьеры. Ещё 40% отметили рост продуктивности, а треть респондентов заявили, что с помощью ИИ стали допускать меньше ошибок. Особенно это заметили специалисты в сфере финансов и бухгалтерии — 41%.
Представители искусства и масс-медиа также активно используют нейросети: 70% из них считают, что ИИ повысил их эффективность, а 48% отметили, что технологии позволили уделять больше времени творческим задачам вместо рутинных.
Кроме того, 17% участников опроса заявили, что благодаря искусственному интеллекту их работа стала безопаснее. Ещё 7% смогли получить дополнительный доход, используя нейросети в профессиональной деятельности.
Исследование также показало, что часть сотрудников уже существенно передала рутинные процессы ИИ. У 7% респондентов от 80% до 100% таких задач выполняют нейросети, у 23% — от половины до 80%, а у 30% — от трети до половины ежедневной «текучки».
Как отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, сотрудники, которые быстрее адаптировались к новым технологиям и встроили нейросети в свою работу, получили конкурентное преимущество. По её словам, особенно активно искусственный интеллект используют специалисты в маркетинге, рекламе и PR (82%), а также в ИТ-сфере (66%). При этом нейросети всё чаще применяют и представители традиционных отраслей — строительства, промышленности, автомобильного бизнеса и сельского хозяйства.