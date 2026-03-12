Жители Калининградской области стали раньше уходить с работы благодаря ИИ

Как отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, сотрудники, которые быстрее адаптировались к новым технологиям и встроили нейросети в свою работу, получили конкурентное преимущество. По её словам, особенно активно искусственный интеллект используют специалисты в маркетинге, рекламе и PR (82%), а также в ИТ-сфере (66%). При этом нейросети всё чаще применяют и представители традиционных отраслей — строительства, промышленности, автомобильного бизнеса и сельского хозяйства.