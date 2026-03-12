«Первый отдел» признали лучшей многосерийкой последних пяти лет

На НТВ показали самый, думаю, ожидаемый сериал текущего телесезона. Пятый по счету сезон «Первого отдела» изначально претендовал на звание «хита хитов».
Если честно, до конца понять, в чем магия этого сериала, невозможно. Но вот вам и загадка современного ТВ. Набор по контенту — без обид, граждане создатели шедевра, только без обид! — достаточно стандартный, игра актерская на высоте, но сейчас все реже в сериалах встречается ну совершенно уж откровенная халтура. Главные роли — у двух прекрасных, спору нет, артистов — что Иван Колесников, что Сергей Жарков — оба хороши. Но вспомните другие ленты. Да-да, и там, в большинстве своем, «орудует» пара когда товарищей, когда — их антиподов, а когда и антиподов, раскаявшихся и медленно, но верно превращающихся в товарищей (вспомните «Черное золото», если не верите). И повсюду тоже хорошие артисты! Но вот поди же угадай, какому сериалу зрительское сердце себя подарит. И вот итог. Финальные серии показали невероятный результат: 20-й эпизод прошел с рейтингом 8,4 процента и долей 27,5 процента среди зрителей всей России старше 18 лет. В аудитории 4+ рейтинг финальной серии составил 7,1 процента, доля — 26,4. «Первый отдел» стал лучшим сериалом последних пяти лет в аудиториях 4+ и 18+ на всем российском телевидении.
Причем неизменно высокие рейтинги сериал демонстрировал на протяжении всего показа. Так, в аудитории 18+ средний рейтинг составил 7,6 процента (доля 24,5), среди зрителей всей России (4+). Для телевизионных аналитиков эта история — повод для серьезных размышлений. Кстати, ничего сверхнового пятый сезон не принес, разве что глубже прописан образ Веры Брагиной, о чем говорила играющая ее актриса Елена Вожакина еще на представлении сериала:
— В пятом сезоне будет много событий, которые глубже и объемнее раскроют мою героиню Веру, — объясняла она. — Но главное, ей придется вернуть доверие своего мужа, своей семьи и детей. Поэтому на первый план выходят личные отношения…
Вот, собственно, и все. Безусловно, ценителям «Первого отдела» в этом сезоне хватило переживаний и за Брагина, и за Шибанова, пусть и по разным поводам. Актерам веришь, и это подкупает. Кстати, возможно, что загадка популярности сериала и его сумасшедших рейтингов в том, что и Колесников, и Жарков стали для россиян своими, домашними, почти родственниками, которых мы любим вне зависимости от их плюсов и минусов, а «просто потому что». Нечто подобное когда-то вся страна испытывала к «ментам» из ленты «Улицы разбитых фонарей» — их тоже приняли за родных и полюбили.
Ну, а помимо прочего любители сериала могли насладиться красивой картинкой и эффектом узнавания: съемки традиционно прошли в прекрасном Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Впрочем, это не причина любви, а лишь ее приятный бонус.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Максим Бриус, режиссер-постановщик:
— Химия дуэта Брагина-Шибанова — это при всех многочисленных составляющих прежде всего заслуга самих актеров: Ивана Колесникова и Сергея Жаркова. А еще дуэт был правильно «зачат» продюсерами — они очень точно угадали эту пару… Один герой — мозг, второй — кулак. Один — семьянин, второй — холостяк. Один — аккуратист, второй — раздолбай. И перечислять можно дальше. Сработало правило: плюс и минус притягиваются. Кстати, они и в жизни стали не разлей вода. И это видит зритель.