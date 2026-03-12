«Первый отдел» признали лучшей многосерийкой последних пяти лет

Если честно, до конца понять, в чем магия этого сериала, невозможно. Но вот вам и загадка современного ТВ. Набор по контенту — без обид, граждане создатели шедевра, только без обид! — достаточно стандартный, игра актерская на высоте, но сейчас все реже в сериалах встречается ну совершенно уж откровенная халтура. Главные роли — у двух прекрасных, спору нет, артистов — что Иван Колесников, что Сергей Жарков — оба хороши. Но вспомните другие ленты. Да-да, и там, в большинстве своем, «орудует» пара когда товарищей, когда — их антиподов, а когда и антиподов, раскаявшихся и медленно, но верно превращающихся в товарищей (вспомните «Черное золото», если не верите). И повсюду тоже хорошие артисты! Но вот поди же угадай, какому сериалу зрительское сердце себя подарит. И вот итог. Финальные серии показали невероятный результат: 20-й эпизод прошел с рейтингом 8,4 процента и долей 27,5 процента среди зрителей всей России старше 18 лет. В аудитории 4+ рейтинг финальной серии составил 7,1 процента, доля — 26,4. «Первый отдел» стал лучшим сериалом последних пяти лет в аудиториях 4+ и 18+ на всем российском телевидении.