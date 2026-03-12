Сийярто: На Украине паника из-за отказа Венгрии согласовать новый кредит от ЕС

Украину охватили истерика и паника из-за отказа Венгрии согласовать кредит Европейского союза на 90 миллиардов евро в пользу Киева. Об этом в среду, 11 марта, высказался венгерский глава МИД Петер Сийярто.
— Почему украинцы в истерике, паникуют и конфликтуют? Потому что мы ясно дали понять, что не позволим дать им военный кредит в размере 90 миллиардов евро, — заявил он, выступая в Шарбогарде.
Министр раскритиковал европейских политиков за то, что они говорят об украинском конфликте как о своем, и отметил, что это создает впечатление, как будто «в ЕС было принято решение о том, что Европа должна вступить в войну».
— Западноевропейские политики всегда говорят об этом конфликте так, как будто это их война. Они всегда говорят о ней в первом лице множественного числа, о том, что мы должны победить, мы должны бороться, — заявил Сийярто.
По его мнению, это ошибочное представление.
— Мы ничего не должны украинцам: ни военных, ни денег, ни членства в Евросоюзе, — подчеркнул глава МИД Венгрии, передает РИА Новости.
Европейский союз планирует выделить Украине средства в форме двусторонних кредитов, которые не требуют одобрения стран блока. Об этом 11 марта сообщило издание Pоlitico со ссылкой на дипломатов.