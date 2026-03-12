Женщины в мужских профессиях указали на главные трудности, с которыми сталкиваются

Стало известно, с какими барьерами женщины сталкиваются в «мужских» профессиях. Женщины — руководители из разных сфер экономики рассказали, почему этот пусть никогда не бывает легким. Но опускать руки не стоит.
Главным препятствием женщины, которые выбирают «нетипичные» профессии, назвали гендерные предубеждения — 25%. 11% отметили, что постоянно приходится доказывать свою компетенцию. А вот на двойные стандарты обратили внимание 13% респонденток.
Финансовая составляющая тоже имеется — на то, что мужчинам-руководителям платят больше, чем женщинам, обратили внимание 29% опрошенных.
Тем не менее, опрос, проведенный Life.ru и Ассоциацией менеджеров, показывает, что все больше женщин готовы строить карьеру в традиционно мужских сферах.
Говоря о плюсах женщины-руководителя, участницы опроса отметили многозадачность (64%), внимательность к деталям (39%) и терпение (25%).