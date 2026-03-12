Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщины в мужских профессиях указали на главные трудности, с которыми сталкиваются

Женщины признались, что чаще всего в мужских профессиях сталкиваются с гендерными предрассудками.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, с какими барьерами женщины сталкиваются в «мужских» профессиях. Женщины — руководители из разных сфер экономики рассказали, почему этот пусть никогда не бывает легким. Но опускать руки не стоит.

Главным препятствием женщины, которые выбирают «нетипичные» профессии, назвали гендерные предубеждения — 25%. 11% отметили, что постоянно приходится доказывать свою компетенцию. А вот на двойные стандарты обратили внимание 13% респонденток.

Финансовая составляющая тоже имеется — на то, что мужчинам-руководителям платят больше, чем женщинам, обратили внимание 29% опрошенных.

Тем не менее, опрос, проведенный Life.ru и Ассоциацией менеджеров, показывает, что все больше женщин готовы строить карьеру в традиционно мужских сферах.

Говоря о плюсах женщины-руководителя, участницы опроса отметили многозадачность (64%), внимательность к деталям (39%) и терпение (25%).