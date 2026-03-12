В Пекине заподозрили Японию в намерении ударить по Китаю: КНР готова дать отпор

Минобороны Китая зафиксировало военную активность со стороны Японии. Токио готовится разместить ракеты большой дальности на своей территории. Пекин готов дать отпор в случае нарушения безопасности КНР. Об этом предупредил представитель Министерства национальной обороны Китая Цзян Бинь. Его заявление опубликовано на официальном сайте МО.
Цзян Бинь указал на попытки Токио изменить свои неядерные принципы. Он считает, что Япония уже отказалась от своих прежних мирных заявлений. Страна планами размещения ракет большой дальности аннулировала стратегию «пассивной обороны», добавил дипломат.
«Мы предупреждаем японскую сторону, что возвращение на прежний путь воинственного милитаризма не приведет ни к чему, кроме саморазрушения», — заверил Цзян Бинь.
Министр иностранных дел КНР Ван И ранее заявил, что страна не допустит отделения Тайваня. Он уточнил, что создать «два Китая» не получится. Ван И подчеркнул, что «никакая сила» не сможет отделить от КНР Тайвань.