«Уничтожили меня»: Харви Вайнштейн рассказал, как актрисы разрушили его карьеру

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн заявил, что актриса Анджелина Джоли «уничтожила его». Об этом он сообщил в интервью для The Hollywood Reporter, находясь в тюрьме.
Как отметил Вайнштейн, приходившие в его номер женщины понимали, что от них ожидается. Однако со временем могли пожалеть о произошедшем или увидеть возможность получить компенсацию.
Вайнштейн утверждает, что отказ ему не приводил к серьезным последствиям. Он отметил, что хотя мог быть жестким. Однако, по словам продюсера, он никогда не переходил границы, не ставил под угрозу карьеру женщин.
«Но дело не дошло до того, чтобы кого-то вносить в черный список. Если камера будет включена, я скажу, что Розанна Аркетт, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли преувеличивали. Они хотели быть частью клуба. И они уничтожили меня», — сказал продюсер.
Ранее KP.RU сообщал, что Харви Вайнштейн отбывает наказание в старой тюрьме Райкерс в Нью-Йорке. Продюсер постоянно жалуется на тяжелые условия содержания: в камере холодно, а постельное белье меняют редко.