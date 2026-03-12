Без ума от твоего интеллекта

Родительница, конечно, вряд ли подозревала, что через 25 лет после ее совета появится мудреный термин «сапиосексуальность», означающий влечение к уму партнера, а не к его внешности, что, кстати, вполне обосновано эволюционной теорией — ведь древние женщины неспроста выбирали пещерных мужиков посмышленей, ведь так шансы на долгую жизнь заметно вырастали. При этом, как говорят ученые, неважно, насколько умны сами соискатели — согласно проведенному недавно психологом Жилем Жиньяком опросу, люди среднего ума тоже находят интеллектуалов более привлекательными.
Впрочем, мужчины подозревали о существовании этого принципа уже давно. Просто не знали, как он называется.
Например, один из самых древних советов юношам гласит: «Хочешь привлечь даму? Рассмеши ее». А, как нам хорошо известно из изысканий других ученых мужей, умение придумать хорошую шутку — четкий маркер того, что индивид может похвастаться немаленьким уровнем IQ. Хотя кто знает, может, заучки это и придумали в своем узком кругу, а затем распространили как научный факт, чтобы хоть как-то конкурировать с красавцами.
С другой стороны, быть слишком умным тоже может быть вредно. Да, в какой-то момент вам, возможно, и повезет встретить того, кого беседы о тепловой смерти Вселенной приводят в не меньший экстаз, чем интимная близость. Но вот что делать с оставшимися 90 процентами потенциальных партнеров, которые если и дадут шанс невзрачному ботанику, то очень быстро устанут от бесконечного потока умных слов и терминов, не ведущих разговор никуда? Всему все-таки нужна мера.
Есть, кстати, у этого и обратная сторона, когда умные женщины ловко притворяются «прелесть какими дурочками» перед симпатичными им мужчинами с не самым большим объемом серого вещества. Все же мужское эго не всегда способно выдержать, что вторая половинка разбирается во многих вопросах заметно лучше, да еще и советы дает. Хуже только когда жена зарабатывает больше. Вот так и живет наше общество, получается, что тупые притворяются умными, а умные — глупыми. Просто для того, чтобы найти хоть маленькую крупицу личного счастья. И сходятся они при этом в одной точке. И, как показывает практика, многих такое положение вещей вполне устраивает. Главное — из образа не выбиваться.