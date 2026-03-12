Без ума от твоего интеллекта

Есть, кстати, у этого и обратная сторона, когда умные женщины ловко притворяются «прелесть какими дурочками» перед симпатичными им мужчинами с не самым большим объемом серого вещества. Все же мужское эго не всегда способно выдержать, что вторая половинка разбирается во многих вопросах заметно лучше, да еще и советы дает. Хуже только когда жена зарабатывает больше. Вот так и живет наше общество, получается, что тупые притворяются умными, а умные — глупыми. Просто для того, чтобы найти хоть маленькую крупицу личного счастья. И сходятся они при этом в одной точке. И, как показывает практика, многих такое положение вещей вполне устраивает. Главное — из образа не выбиваться.