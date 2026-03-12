С 16 марта наступит переломный момент для курса доллара. Сколько будет стоить рубль на следующей неделе

— На следующей неделе рынок будет смотреть прежде всего в сторону пятницы, 20 марта, — именно тогда совет директоров Банка России соберётся на промежуточное заседание по ключевой ставке. Сейчас она на уровне 15,5%: ЦБ снизил её на 50 базисных пунктов 13 февраля, обозначив ориентир по средней ставке на год в диапазоне 13,5 — 14,5%. Большинство аналитиков ждут паузы: заседание промежуточное, без обновления макропрогноза, а ЦБ традиционно осторожен на таких сессиях. Инфляция при этом движется в нужную сторону — по расчёту из недельных данных Росстата к 2 марта годовой показатель замедлился до 5,75%. Точные данные за весь февраль выйдут 13 марта и во многом определят риторику регулятора через неделю, — отметил управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.