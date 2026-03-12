Зеленский не стал признавать, что зашёл слишком далеко, угрожая Орбану

Зеленский отказался признавать, что зашёл очень далеко, угрожая венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, сообщает РИА Новости.
«Зеленский заявил, что он не верит, что “дипломатическое молчание” было бы “очень полезно”, когда речь идёт о ведении дел с венгерским премьер-министром», — говорится в публикации.
В материале сказано, что Зеленский ответил на вопрос, не зашёл ли он «слишком далеко» в угрозах премьер-министру Венгрии.
Напомним, украинская сторона прекратила прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». Затем Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а также заблокировала предоставление кредита Киеву от ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из Российской Федерации.
Зеленский начал угрожать Орбану встречей с боевиками Вооружённых сил Украины из-за блокировки очередного кредита от ЕС для украинской стороны.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на угрозы Зеленского в адрес Орбана, пошутив, что пора применять 5-ю статью устава Североатлантического альянса о коллективной обороне.