Девушка в Казахстане провалилась в общественный туалет и просидела там сутки

7 марта в японской провинции Гифу 37-летний начальник городской службы водоотведения Юсуке Цуцуми в состоянии опьянения напал на мужчину в туалете железнодорожной станции Мейтэцу Гифу и укусил его за тыльную сторону левой ладони. После ареста он отказался признать вину в произошедшем и заявил, что не помнит об этом. По данным следствия, чиновник не был знаком с пострадавшим.