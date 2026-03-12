Девушка в Казахстане провалилась в общественный туалет и просидела там сутки

В Казахстане 25-летняя девушка-инвалид провалилась в общественный туалет и сутки просидела в фекалиях. Об этом в среду, 11 марта, сообщило издание «Газета.ру».
Уточняется, что 10 марта девушка с умственной отсталостью ушла из дома и пропала. Ее мать, обеспокоенная исчезновением дочери из-за особенностей ее здоровья, подняла тревогу.
Проходивший мимо общественного туалета сотрудник полиции услышал мычание, которое доносилось оттуда, и обнаружил пропавшую в яме. Он вызволил девушку.
Отмечается, что она провела в яме сутки. В настоящий момент с ней все в порядке, сказано в статье.
7 марта в японской провинции Гифу 37-летний начальник городской службы водоотведения Юсуке Цуцуми в состоянии опьянения напал на мужчину в туалете железнодорожной станции Мейтэцу Гифу и укусил его за тыльную сторону левой ладони. После ареста он отказался признать вину в произошедшем и заявил, что не помнит об этом. По данным следствия, чиновник не был знаком с пострадавшим.