Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девушка в Казахстане провалилась в общественный туалет и просидела там сутки

В Казахстане 25-летняя девушка-инвалид провалилась в общественный туалет и сутки просидела в фекалиях. Об этом в среду, 11 марта, сообщило издание «Газета.ру».

В Казахстане 25-летняя девушка-инвалид провалилась в общественный туалет и сутки просидела в фекалиях. Об этом в среду, 11 марта, сообщило издание «Газета.ру».

Уточняется, что 10 марта девушка с умственной отсталостью ушла из дома и пропала. Ее мать, обеспокоенная исчезновением дочери из-за особенностей ее здоровья, подняла тревогу.

Проходивший мимо общественного туалета сотрудник полиции услышал мычание, которое доносилось оттуда, и обнаружил пропавшую в яме. Он вызволил девушку.

Отмечается, что она провела в яме сутки. В настоящий момент с ней все в порядке, сказано в статье.

7 марта в японской провинции Гифу 37-летний начальник городской службы водоотведения Юсуке Цуцуми в состоянии опьянения напал на мужчину в туалете железнодорожной станции Мейтэцу Гифу и укусил его за тыльную сторону левой ладони. После ареста он отказался признать вину в произошедшем и заявил, что не помнит об этом. По данным следствия, чиновник не был знаком с пострадавшим.