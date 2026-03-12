Заменили картонным макетом: лидер Ирана Муджтаба Хаменеи не прибыл на поминальную церемонию отца

Избранный верховный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи не прибыл на церемонию в память о своем отце, бывшем лидере страны Али Хаменеи. Эффект его присутствия попытались создать искусственным образом. На мероприятие принесли картонный макет нового лидера Ирана. Об этом свидетельствуют кадры с трансляции.
Люди подходили и целовали картонку с лицом Муджтабы Хаменеи. Макет вынесли прямо на трибуну, с которой выступали ораторы.
Инцидент вновь спровоцировал разговоры о якобы смерти нового лидера Ирана. О нем уже несколько дней нет новостей. Он не появляется на публике.
Как утверждает The New York Times, Моджтаба Хаменеи получил ранение в первый день атак США и Израиля. Политик мог получить травмы ног. Точные обстоятельства и степень тяжести ранений не уточняются.