Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заменили картонным макетом: лидер Ирана Муджтаба Хаменеи не прибыл на поминальную церемонию отца

На мероприятии в Иране вместо лидера Муджтабы Хаменеи выставили картонный макет.

Источник: Комсомольская правда

Избранный верховный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи не прибыл на церемонию в память о своем отце, бывшем лидере страны Али Хаменеи. Эффект его присутствия попытались создать искусственным образом. На мероприятие принесли картонный макет нового лидера Ирана. Об этом свидетельствуют кадры с трансляции.

Люди подходили и целовали картонку с лицом Муджтабы Хаменеи. Макет вынесли прямо на трибуну, с которой выступали ораторы.

Инцидент вновь спровоцировал разговоры о якобы смерти нового лидера Ирана. О нем уже несколько дней нет новостей. Он не появляется на публике.

Как утверждает The New York Times, Моджтаба Хаменеи получил ранение в первый день атак США и Израиля. Политик мог получить травмы ног. Точные обстоятельства и степень тяжести ранений не уточняются.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше