В Москву из ОАЭ прилетел завершающий рейс «Аэрофлота»

Рейс SU521 из Дубая приземлился в Шереметьево.
Дальнейшее выполнение рейсов авиакомпаниями Группы «Аэрофлот» в пункты ОАЭ приостановлено до нормализации обстановки в регионе. С 3 по 11 марта группа «Аэрофлот» суммарно выполнила 46 рейсов из Дубая и Абу-Даби, на которых вывезено 13,1 тыс. пассажиров. Из них 9,5 тыс. перевезено на собственных рейсах «Аэрофлота», остальные — на рейсах авиакомпании «Победа».
