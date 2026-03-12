Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москву из ОАЭ прилетел завершающий рейс «Аэрофлота»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Завершающий рейс «Аэрофлота» из ОАЭ прилетел в Москву, следует из онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Источник: РИА "Новости"

Рейс SU521 из Дубая приземлился в Шереметьево.

Дальнейшее выполнение рейсов авиакомпаниями Группы «Аэрофлот» в пункты ОАЭ приостановлено до нормализации обстановки в регионе. С 3 по 11 марта группа «Аэрофлот» суммарно выполнила 46 рейсов из Дубая и Абу-Даби, на которых вывезено 13,1 тыс. пассажиров. Из них 9,5 тыс. перевезено на собственных рейсах «Аэрофлота», остальные — на рейсах авиакомпании «Победа».

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше